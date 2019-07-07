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Bayburt Üniversitesi lisansüstü eğitimde küresel trendlere göre yeniden yapılandı

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ olarak birleştirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Bayburt Üniversitesi lisansüstü eğitimde küresel trendlere göre yeniden yapılandı

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ olarak birleştirildi. Bu anlamda bölgede ilkler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi’nde küresel dünyada yeni trend olan disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek.


Lisansüstü disiplinlerin bölünmeden tek bir bütün olarak düşünüldüğü ve geleceğin çok disiplinli akademisinin altyapısını oluşturan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, öğrencilerin uzmanlık alanlarını çeşitli kısıtlardan kurtaracak. Yenilikçi vizyonuyla küresel trendler konusunda öncü olan Bayburt Üniversitesi, bu yeni eğitim modelini Türkiye’deki ilk uygulayan üniversiteler arasına adını yazdırdı. Ekonomik, sınai ve kültürel kalkınmaya katkı sunan akademi profesyonellerinin disiplinlerarası çalışabilme yetkinliğine sahip olma zorunluluğu çerçevesinde uygulanan dönüşüm programı, bölgedeki bilimsel faaliyetleri tek ve çok yönlü bir eğitim sistematiğinde birleştirerek verimini artıracak.


Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün çalışma prensipleri konusunda bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, uzmanlaşma pratiğiyle sürekli bölünme halinde olan bilimsel alanın birbirleriyle sürekli etkileşen birimlerden oluştuğunu söyledi. Rektör Coşkun, sahadaki uygulamaları ayrıştırmak yerine birliktelik sinerjisiyle bütünleştiren bir yeniden yapılanma örneği sunan Enstitünün, Bayburt Üniversitesi’nin bölgesel misyonunu daha etkin kılacağını dile getirdi. Artık bir bilim dalının tek başına düşünülemeyeceğine dikkat çeken Rektör Coşkun, fen, sosyal ve sağlık bilimlerini bünyesinde toplayan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün geleceğe hitap ettiğini ve ileride tüm dünyada bu tarz bir yeniden yapılanma beklendiğini ifade etti.


2019-2020 akademik yılı itibariyle Bayburt Üniversitesi’ndeki tüm lisansüstü faaliyetler Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülecek.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. bilim
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