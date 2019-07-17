Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz’u sergi, söyleşi ve konferans etkinlikleriyle andı

Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt Valiliğiyle birlikte organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, söyleşi ve konferans programlarında şanlı mücadelenin kahramanları anıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler ‘Abdülkadir Nişancı Anısına Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ ile başladı. Görev başında yaşadığı talihsiz kaza sonrasında ebediyete uğurlanan Abdülkadir Nişancı’nın 15 Temmuz gecesi Bayburt’ta fotoğrafladığı millet direnişinin de yer aldığı sergide, Anadolu Ajansı’nın ülke çapından sıcak temas anlarını yansıtan ve destansı zaferin sembolü haline gelen fotoğrafları yer aldı.

Anadolu Ajansı Yurt Haberler Editörü Zekeriya Kaya, Ankara Muhabiri Kemal Karadağ ve 15 Temmuz Gazisi Rıfat Özer’in konuşmacı olarak katıldıkları ‘Tanıklar Işığında 15 Temmuz: Milletin Zaferi’ isimli söyleşi ile devam eden etkinlikte, şanlı millet direnişi farklı yönleriyle anlatıldı. Zekeriya Kaya, Anadolu Ajansı Genel Merkezi’nde yaşananları ve çalışanların cesur mücadelelerini anlatırken, Kemal Karadağ Genelkurmay Başkanlığı önündeki direnişten duygusal detaylar paylaştı. Eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki helikopter saldırısında yaralanarak Gazi mertebesine erişen Rıfat Özer ise, kahramanlık destanına ilk ağızdan tanıklık etti.

Söyleşi programında anlatılan destanın arka planındaki inanç ve şuura odaklanan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ‘Birlik ve Hakimiyet’ isimli konferansta 15 Temmuz ruhuna dikkat çekti. İslam coğrafyasındaki ayrılıklar üzerinden birliğin önemine dair özetleme yapan Hacımüftüoğlu,‘Vahdet’ olarak da zikredilen birliğin, hakimiyetin ön şartı olduğunu ve bu ruhun 15 Temmuz’da tecelli ettiğini söyledi.

Etkinlik sonunda söyleşi ve konferans katılımcılarının yanı sıra, Abdülkadir Nişancı’nın ailesine plaket takdimleri gerçekleşti.

Etkinliğe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İş Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, protokol temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.