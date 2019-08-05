Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü ilçesinde incelemelerde bulundu

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun’u ziyaret ederek, ilçede incelemelerde bulundu.

Milletvekili Fetani Battal’ı ve beraberindekileri Kaymakamlığa gelişinde İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun karşıladı. Kaymakamlık makamında bir süre görüşen Milletvekili Battal ve Kaymakam Coşkun, ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Milletvekili Battal, beraberindekiler ve Kaymakam Coşkun, birlikte ilçede yapımı devam eden toplu hayvan ahırı inşaatında incelemelerde bulundu. Toplu hayvan ahırları inşaatında devam eden çalışmalar ve proje hakkında Milletvekili Battal yetkililerden bilgi aldı. İnşaat alanındaki incelemelerin ardından Bayburt Milletvekili Fetani Battal ilçeden ayrıldı.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal’a ziyareti sırasında; AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İlçe Başkanı Uğur Şeker ve AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Birol Keskinoğlu eşlik etti.