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Bayburt kehribarı vitrine çıktı

Bayburt’un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı, ancak yapılan incelemede kehribar olduğu tespit edilen maddeye ilgi her geçen gün artıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
Bayburt kehribarı vitrine çıktı

Bayburt’un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı, ancak yapılan incelemede kehribar olduğu tespit edilen maddeye ilgi her geçen gün artıyor.


Köyde önemli bir kehribar taşı rezervi tespit edilmesine öncülük eden müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aradan geçen 1 yıl içerisinde ülkede ilk ve tek özelliği taşıyan madenden çıkardığı hammaddeyi işleyerek satmaya başladı.


Haşlak, Türkiye’nin çeşitli illerindeki kehribar ustalarına işlettirerek tespih, kolye gibi takı ve süs eşyası haline gelen kehribarı Tarihi Yıldız Garajında açtığı iş yerinde vitrine çıkardı. Kehribarı hammadde şeklinde almak isteyenler de ürüne buradan ulaşabiliyor.


Haşlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere üzerinde kehribar işlenerek yapılan Cumhurbaşkanlığı Forsunun bulunduğu bir de sandık hazırladı.


Uzakdoğu ülkeleri, Avrupa ve Türkiye genelinden Bayburt Kehribarı’na yoğun talep olduğunu belirten Haşlak,bu talebi karşılamak için işlenen ürünleri burada sergilediğini ve vatandaşlarla buluşturduğunu söyledi.


Türkiye’de gerçek kehribarı işleyecek ustanın pek olmadığından yakınan Haşlak, “Oltu’dan, Adana’dan bu hammaddeyi işleyecek ustalara ulaşabildik. Şu anda onlara buradaki tespihleri yaptırıyoruz. İnsanlarımız kolaylıkla ulaşabilsin diye piyasaya sürdük. İnşallah kısmeti açık olur” dedi.



Yoğun talep var


Yoğun talep üzerine iş yerini açtığını dile getiren Haşlak, kehribarın özel müşterilerinin olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:


“Kehribar sevdalıları bu işin üzerine çok düşüyor. Gerçek kehribarı almak istiyorlar. Özellikle gelip buradan bakıp almak istiyorlar. Türkiye’nin hemen hemen bütün vilayetlerinden gelenler oluyor. Yine Çin ve Almanya’dan gelenler oldu. Hem ham taş olarak istiyorlar hem de ürün olarak talep ediyorlar.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bayburt Kehribarı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da madenden çıkan kehribarla işlenmiş ve Cumhurbaşkanlığı Forsunun bulunduğu sandığı hediye etmek istediğini söyleyen Haşlak,


“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hediye etmek üzere özel bir kutu yaptırdık. İçerisine de Bayburt Kehribarı’ndan yapılmış olan çeşitli hediyeler koyacağız. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesini bekledik ama yoğun gündemden dolayı şimdilik gelemeyeceğini öğrendik ve bizde valilik kanalıyla bunu kendisine ulaştırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
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