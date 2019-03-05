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Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

05 Mart 2019 Salı 11:31
Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen imza törenine Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Atakan Durmaz ile İŞKUR İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci, Şube Müdürü Erol Fazla ve Kurs Yöneticisi İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özdemir iştirak etti.


Bayburt İŞKUR İl Müdürü Kahveci, mesleki eğitimlerin nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntı çeken işverenlere büyük katkı sağladığına işaret ederek, şunları ifade etti:


"İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızın gerek eğitici uygunluğu görüşü gerekse kurs içeriklerinin yer aldığı kurs modüllerinin sağlanmasında Bayburt Üniversitesinden önemli destek alınacaktır. İnşallah bu protokol ile vasıflı eleman sıkıntımızı da büyük bir ölçüde gidereceğimize inanıyorum.”


Rektör Coşkun ise iş dünyasının nitelikli insan gücü eksiğine dikkat çekerek, mesleki eğitimin bu noktada önemli olduğunu söyledi.


İl Müdürü Kahveci İmzalanan protokolün, meslek öğrenmek isteyen kişilerin istihdama katılmasında atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu ifade edip, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:31
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