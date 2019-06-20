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Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı Tiryaki, Bayburt Valisi Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı Tiryaki, Bayburt Valisi Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu.


Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Ali Hamza Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu.


Başsavcı Tiryaki’ye yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Pehlivan, bugüne kadar Bayburt’a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Başsavcı Tiryaki ise Vali Pehlivan’a iyi dilekleri ve görev süresi boyunca gösterdiği yakın işbirliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:48
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