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Bayburt Belediyesi’nden dolmuşlarla ilgili açıklama

Son günlerde özel halk minibüsü ve otobüslerinde Dolmuş ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından uygulanan kartlı sistem uygulamasından gelen şikâyetler üzerine Bayburt belediyesi konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:29
Bayburt Belediyesi’nden dolmuşlarla ilgili açıklama

Son günlerde özel halk minibüsü ve otobüslerinde Dolmuş ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından uygulanan kartlı sistem uygulamasından gelen şikâyetler üzerine Bayburt belediyesi konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.


Bayburt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyenin ilgili birimlerinin bilgisi olmadan elektronik ücret toplama sistemine geçildiği, bunun ancak belediye ile işbirliği halinde yapılabileceği,çalışma düzeninde değişiklik yapıldığı, bu uygulama çerçevesinde vatandaşlara 10 TL karşılığında kart satıldığı, indirimli tarifeden yararlanan vatandaşların kart almadığı takdirde tam bilet tarifesi uygulandığı ve vatandaşların bu şekilde kart almaya zorlandığının tespit edildiği bildirildi.


Bu uygulamaların yasalara aykırı olduğu ve vatandaşların kart almaya zorlanmadan gerekli belgelerini göstererek indirimli tarifeden yararlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada dolmuş kooperatifinin belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesinden başka bir ücret alamayacağı ve bu yanlış uygulamaların devam etmesi halinde Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.


Ayrıca belediye tarafından kartlı sistemin olduğu 5 adet halk otobüsünün de kısa sürede hizmete gireceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:29
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