Bayburt Belediyesi Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübü ve Osmanlı Boks Spor Kulübü Ramazan Bayramı sonrası yapılacak olan Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübü ve Osmanlı Boks Spor Kulübü Ramazan Bayramı sonrası yapılacak olan Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Trabzon’da düzenlenen müsabakalar kapsamında takımlar 10 farklı sıklette alt ve üst minikler kategorisinde karşılaşmalara çıktı.

Karşılaşmaların ardından kısa bir açıklama yapan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ettiklerini belirterek bu şampiyonada 6 sıklette madalya beklediklerini ifade etti.

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