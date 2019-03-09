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Bayburt Belediyesi İtfaiyesinden okullarda yangın tatbikatı

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla 75.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
Bayburt Belediyesi İtfaiyesinden okullarda yangın tatbikatı

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla 75. Yıl Zübeyde Hanım Ana Okulu, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Recep Eşiyok İmam Hatip Orta Okulu’nda deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.


Gerçeğini aratmayan tatbikat karşısında heyecanlarını gizleyemeyen öğrencileri, İtfaiye Müdürü Cavit Türk, deprem ve yangında ilk yapılması gerekenler, olay yeri tahliyesi ve diğer konularda bilgilendirdi.


Etkinlik kapsamında okul bahçelerinde yangın tüpü ile yakılan ateşin söndürülmesi, tazyikli su ile olası yangının söndürülerek kontrol altına alınması, yangına köpükle müdahale tatbikatı yapıldı.


İtfaiye ekipleri tarafından verilen dersten sonra çalınan acil sireni ile birlikte acil çıkış merdivenlerinden öğrenci ve personelin kurtarılması da gerçekleştirildi.


Okullarında yapılan tatbikatla birlikte yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, itfaiyecilere ve tatbikata büyük ilgi gösterdi.


Yaptıkları tatbikat ve verdikleri eğitimle öğrencileri bilgilendiren İtfaiye ekipleri, ayrıca 75. Yıl Zübeyde Hanım Ana Okulu öğrencilerine hediyeler dağıttı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
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