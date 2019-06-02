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Bayburt Belediyesi Halk Otobüsleri bayramda ücretsiz olacak

Bayburt Belediyesi’nin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.

02 Haziran 2019 Pazar 18:51
Bayburt Belediyesi Halk Otobüsleri bayramda ücretsiz olacak

Bayburt Belediyesi’nin toplu ulaşıma çözüm üretmek için hizmete başlattığı halk otobüsleri, bayramda ücretsiz olacak.


Hizmete başlamasıyla birlikte Bayburt’ta toplu ulaşımda bir rahatlama sağlayan Bayburt Belediyesi halk otobüslerinden Ramazan Bayramında üç gün boyunca vatandaşlar ücretsiz yararlanacak.


Bayramın kutlanacağı 4-6 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak uygulamayla vatandaşlar belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:51
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