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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den Polis Haftası mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:41
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den Polis Haftası mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için Türk Polis teşkilatının gece gündüz fedakârca görev yaptığını belirten Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Emniyet teşkilatımız milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve cansiperane çalışmalarının Halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır.Devletimizin öncelikli görevi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir.


Son yıllarda tüm kurum ve kuruluşlarımızın kaydettiği gelişme ve değişimden polis teşkilatımızda geri kalmamış, çağın gerektirdiği en ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri haline gelmiştir. Türk polisi, bağrından çıktığı bu milletin huzur ve güvenliğini 174 yıldır olduğu gibi her zaman sağlamak uğruna yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atmakta, cesaretle ve fedakârca vazifesini yürütmektedir.


Bu vesileyle Polis Teşkilatı mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarımıza da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:41
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