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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, TBB Meclis toplantısına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına katıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:07
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, TBB Meclis toplantısına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına katıldı.


TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ardından düzenlenen 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis toplantısında tekrar başkanlığa seçildi.


Ankara’da toplanan TBB Meclisine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve encümen üyesi seçimleri yapıldı, mevcut başkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturdu.


Fatma Şahin’in başkanlığında görev alacak encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz TBB encümen üyeliğine seçildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:07
  1. odunpazarı

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