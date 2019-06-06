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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, MHP’de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl teşkilatının bayramlaşma programına katıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:49
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, MHP’de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl teşkilatının bayramlaşma programına katıldı.


MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Ötünç, MHP İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri ile teşkilat üyelerinin katıldığı bayramlaşmada Belediye Başkanı Pekmezci partilileriyle bayramlaştı.


Başkan Pekmezci burada gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi:


"Allah nasip etti bir mukaddes görevi tamamlamanın huzuru içerisinde bayramlaşıyoruz. Rabbim bu bayram vesilesiyle her zaman bir araya gelmemizi ve birlikte olmamızı nasip etsin. Biz bir olduğumuz zaman, bütün olduğumuz zaman Allah’ın izniyle yapamayacağımız bir şey yoktur. Yeter ki, birliğimizi ve dirliğimizi bozmayalım. İl başkanımızın ifade ettiği gibi ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bayram günü bir şehidimiz var. Görevi başında olan bütün güvenlik güçlerimize Rabbim güç kuvvet versin. En kısa zamanda hedefe zayiat vermeden ulaşsınlar. Bu duygular içerisinde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim nice bayramlarda birlikte olmamızı, daha sağlıklı ve sıhhatli günlerde birlikte olmamızı nasip etsin."

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:49
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