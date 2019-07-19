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Bayat ekmekler doğada hayvanlara yem olacak

Adıyaman’da belediye tarafından mahallelere yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmekler doğada kuşlar ve yaban hayvanlarına yem olacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:05
Bayat ekmekler doğada hayvanlara yem olacak

Adıyaman’da belediye tarafından mahallelere yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmekler doğada kuşlar ve yaban hayvanlarına yem olacak.


Adıyaman Belediyesi hem çöpe giden ekmekleri değerlendirmek hem de hayvanların beslenmesi için önemli bir projeye imza attı. Adıyaman Belediyesi 33 mahalleye 130 adet bayat ekmek kutusu yerleştirdi. Belirlenen yerlere sabitlenen bayat ekmek kutuları vatandaşlardan da tam not aldı. Kutuların mahallelerine yerleştirildiğini gören vatandaşlar bayat ekmeklerini kutuya attı.


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklara yerleştirilen bayat ekmek kutularını inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, asıl isteklerinin bayat ekmeklerin atılmaması olduğunu, atılacak ekmeklerin ise çöp kutusu yerine bayat ekmek kutusuna bırakılması olduğunu vurguladı. Dünya’da 1 milyar insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu, yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğünü ve yılda 1 milyar 500 milyon ton gıdanın çöpe atıldığını belirten Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşları israftan kaçınmaları konusunda uyardı.


Başkan Kılınç, "Burada ki amaç ekmekleri çöpe atmak değil bu ekmeklerin tekrar değerlendirilmesidir. Bunu hayvanlarımıza vererek, ya da doğaya bırakılıp kuşların diğer yabani hayvanların yararlanmasını amaçlıyoruz. Ama önceliğimiz israf olmamasıdır. Toplumu çok ciddi şekilde tasarruf kültürüne yöneltmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de sağlığımı da düşüneceğiz. Bir taraftan nimeti düşüneceğiz, diğer taraftan sağlığımızı düşüneceğiz. Halkımızın tasarruf noktasında dikkat etmelerini istiyoruz“ dedi.


Vatandaşlar ise daha önce bayat ekmekleri çöpe veya köşelere bıraktıklarını ancak bundan sonra bayat ekmek kutularını kullanacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:05
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