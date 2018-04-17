“Bayanların sanata dönüşen el emeği göz nuru işleri sergiye çıkıyor”
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri yılsonu sergisi, Ümraniye Santral Meydan’da kurulan, dev çadırda özel stantlarda görücüye çıkıyor.17 Nisan 2018 Salı 22:33
Bu yıl Meslek edindirme kurslarında 28 branşta 19 kurs merkezinde 1228 kursiyer mezun edilmiştir.Branşlar; Minyatür, Tezhip, Hat, Bilgisayar, Çocuk gelişimi, Mefruşat, Abiye giyim, Giyim, Ebru, El nakışı, El sanatları, Yabancı dil Arapça, İğne oyası, Yemek yapımı ve sunumu, Pastacılık, Rize bezi dokuma feretiko, Cam yaldızlama, Örgü, Gümüş takı işlemeciliği, Makine nakışı, Çini, Resim, Dantel Anglez, Kalem işi, Filoğrafi, Tokat tahta baskı yapma, İlk yardım, Kuran-ı Kerim.
Meslek edindirme kurslarımız 2004 yılından bu güne kadar toplamda 24.055 kursiyer mezun vermiştir.
PROGRAM:
Tarih:19.04.2018Perşembe
Saat : 14.00
Yer : Ümraniye Santral Meydanı
Adres: Alemdağ Cad. Ümraniye Santral Meydanı Ümr/İST
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