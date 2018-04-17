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“Bayanların sanata dönüşen el emeği göz nuru işleri sergiye çıkıyor”

Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri yılsonu sergisi, Ümraniye Santral Meydan’da kurulan, dev çadırda özel stantlarda görücüye çıkıyor.

17 Nisan 2018 Salı 22:33
“Bayanların sanata dönüşen el emeği göz nuru işleri sergiye çıkıyor”

Bu yıl Meslek edindirme kurslarında 28 branşta 19 kurs merkezinde 1228 kursiyer mezun edilmiştir.Branşlar;  Minyatür, Tezhip, Hat, Bilgisayar, Çocuk gelişimi, Mefruşat, Abiye giyim, Giyim, Ebru, El nakışı, El sanatları, Yabancı dil  Arapça, İğne oyası, Yemek yapımı ve sunumu, Pastacılık, Rize bezi dokuma feretiko, Cam yaldızlama, Örgü, Gümüş takı işlemeciliği, Makine nakışı, Çini, Resim, Dantel Anglez, Kalem işi, Filoğrafi, Tokat tahta baskı yapma, İlk yardım, Kuran-ı Kerim.

Meslek edindirme kurslarımız 2004 yılından bu güne kadar toplamda 24.055 kursiyer mezun vermiştir.

PROGRAM:

Tarih:19.04.2018Perşembe

Saat  : 14.00

Yer   : Ümraniye Santral Meydanı

Adres: Alemdağ Cad. Ümraniye Santral Meydanı Ümr/İST

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:33
  1. Tokat
  2. Rize
  3. Ümraniye Belediyesi

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