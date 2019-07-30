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Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak yapılan ve hanımların hizmetine sunulan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi hanımların evlerinden sonra ikinci adresi oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:31
Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak yapılan ve hanımların hizmetine sunulan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi hanımların evlerinden sonra ikinci adresi oldu.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sadece kadınların faydalanabildiği Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’ni 2013 yılında hizmete sundu. O günden bu yana sadece hanımların faydalandığı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde hamam, havuz ve spor faaliyetleri dışında mesleki eğitim kursları, LGS kursları, hobi kursları ve ana sınıfları branşlarında da eğitimler veriliyor. Ayrıca havuz kısmında gelin hamamı, kırk hamamı gibi özel günlerde organizasyonlar da yapılabiliyor. Hanımlar ayrıca el sanatları kurslarında yaptıkları ürünleri satışa sunarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.


Fizik tedavi için geliyorlar


Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi havuzu bayanların yoğun talebi ile karşılaşırken, bazı kursiyerler ise fizyoterapist önerisiyle yüzme havuzuna geliyor. Fizik tedaviye ihtiyacı olan bayanlar Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’ne gelerek burada tedavilerini doktor tavsiyesi ile yüzme sporu yaparak sürdürüyorlar.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür


Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’ne gelen bayan kursiyerler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir tesisi Gaziantep’e kazandırdığı için teşekkür ederek, “Bu tesisten sadece hanımların faydalanması bizler için büyük bir avantaj. Buraya hiç çekinmeden serbest bir şekilde gelip kurslarımızda eğitim alıyoruz. Sadece bayanlara yönelik olması da bizler için ayrı bir avantaj. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bayanlar için böyle bir tesis yaptığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:31
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