Bayanlar Çanakkale’yi gezdi Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür gezileri kapsamında Çanakkale’ye giden bayan kafilesi keyifli bir gezi yaparak, Sungurlu’ya döndü.

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür gezileri kapsamında Çanakkale’ye giden bayan kafilesi keyifli bir gezi yaparak, Sungurlu’ya döndü.

Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kültür gezilerimize katılarak sizde görmediğiniz yerleri keşfedip, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tüm Sungurlulu hemşehrilerimizi kayıt için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bekliyoruz" dendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.