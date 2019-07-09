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Bayan muhtar kılıç kuşandı, mehter başı oldu

Düzenlenen Hıdırellez kutlamasında kuşandığı kılıcı ve yöresel kıyafeti ile mehter başı olan Bilecikli bayan Muhtar Sebahat Gölcük, tüm ilçe halkının ilgi odağı oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 12:40
Bayan muhtar kılıç kuşandı, mehter başı oldu

Düzenlenen Hıdırellez kutlamasında kuşandığı kılıcı ve yöresel kıyafeti ile mehter başı olan Bilecikli bayan Muhtar Sebahat Gölcük, tüm ilçe halkının ilgi odağı oldu.


31 Mart mahalli idareler seçiminde Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi muhtarlığı için yarıştığı 7 erkek adaydan en yakın rakibine 26 oy farkla Sebahat Gölcük muhtar seçildi. Gölcük, muhtar olmasının şerefine ilçede Hıdrellez kutlamaları yaptı. Hıdrellez için 3 bin 500 kişilik pilav hazırlatan muhtar, bir de mehteran takımı getirtti. Yöresel kıyafet giyerek, kılıç kuşanan muhtar Gölcük, mehteran başı olarak ilçede turda attı.



"Bir bayan olarak kılıç kuşandım"


Yaptığı etkinlik hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Gölpazarı İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük, Hıdrellez etkinliğinin 20 bin lira tuttuğunu, bunun 4 bin lirasını mahalle sakinleri tarafından karşılandığı söyledi. Küçüklüğünden beri Mehter Takımı’nın sevdiğini için kılıç kuşandığını anlatan Gölcük, sözlerine söyle devam etti;


"Ben bu 7 erkek adayla birlikte çıktım. Allah’ıma şükürler olsun en yakın rakibime 26 oy fark atarak muhtar seçildim. İlk muhtarlık tecrübemi yaşıyorum. Bunun yüzünden de güzel bir hıdrellez etkinliği yapmak istedim. Mahalle sakinleri yardımları ile böyle bir güzel organizasyona imza attık. Ben de yöresel kıyafet kılıç kuşandım. İlçemizde güzel bir tur attıktan sonra mevlit okunmasının ardından 3 bin 500 kişiye pilav, ayran ikram ettik. En büyük ilgi Mehter Takımı’na oldu. Geçtiğimiz yıllarda daha kapsamlı bir hıdrellez yapmaya planlıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:40
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