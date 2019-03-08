Bayan muhtar adayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı

Bilecik’te 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bayan muhtar adayı mahallesindeki bayanları unutmadı.

31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nde merkez Gazipaşa Mahallesinden muhtar adayı olan Hülya Şener, hem Regaip Kandili hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mahallesinde seçmen bayanlara helva dağıtarak, karanfil verdi. Osmangazi Ortaokulu bahçesinde helva dağıtan Hülya Şener, dün mübarek Regaip Kandili dolayısıyla bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle böyle bir etkinlik düzenlediğini belirtti. Şener, "Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nin tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm bayanlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ben de mahallemizde bu önemli ve güzel günde helva dağıtmak istedim. Vatandaşlarımıza broşürümü vererek kendimi tanıtarak adaylığımdan bahsettim ve kandillerini ve kadınlar günün kutladım" dedi.