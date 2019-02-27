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Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.


Bayan Çolakbayrakdar, ilk olarak Ziyagökalp Mahallesi’nde Yeliz Baydar’ın 3 ay önce dünyaya gelen ikiz bebeklerini ziyaret etti. Ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını belirten Fatma Çolakbayrakdar, “Bu ev ziyaretimiz farklı oldu. Daha önce ’Bugün Sizdeyiz Projesi’ kapsamında tanıştığımız Yeliz Hanım, ikiz çocuklarını dünyaya getirmiş. Evlatlarına Allah hayırlı uzun ömür versin. Eşim Ahmet Bey ile Kocasinan ailesinin hayatlarının her alanında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bundan biz çok mutluluk duyuyoruz ve keyif alıyoruz” diye konuştu. Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın yoğun iş temposu dolayısıyla ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini söyledi. Fatma Çolakbayrakdar, daha sonra Zümrüt Mahallesi’nde Songül Ünsal’ın bebeği Oğuz Kaan’ı ziyaret etti. Oğuz Kaan’ı ı kucağına alıp, seven Fatma Çolakbayrakdar, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinanlıları biz ailemiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin her zaman yanlarında oluyoruz. Özellikle ilçemizde doğan her bebeği fırsat buldukça eşimle birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek ziyaret ediyoruz” dedi. Son olarak ise Yakut Mahallesi’nde 10 gün önce üçüz bebekleri olan Mehtap Lakuş’un ailesini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, bebekleri sevip, hayırlı olsun dileklerini sundu. Ziyaret ettiği ailelere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan ’Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye eden Fatma Çolakbayrakdar, evdeki çocuklara ise çeşitli hediyeler vererek, ailelerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı.


Aileler ise ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Fatma Çolakbayrakdar’a ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. doğa

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