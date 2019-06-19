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Bayan avukatın koruma talebi haklı bulundu

Giresun Barosu’na bağlı Avukat Emel Bodur Kılıç, bir boşanma davasında karşı tarafça tehdit edildiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunarak can güvenliği talebinde bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
Bayan avukatın koruma talebi haklı bulundu

Giresun Barosu’na bağlı Avukat Emel Bodur Kılıç, bir boşanma davasında karşı tarafça tehdit edildiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunarak can güvenliği talebinde bulundu.


Av. Bodur Kılıç’ın talebini yerinde bulan Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise Giresun Valiliği’ne can güvenliğinin sağlanması talebiyle yazı yazdı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ailesinin avukatlığını da yapan Emel Bodur Kılıç, bir boşanma müvekkili olduğu kadının eşi tarafından tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Avukat Kılıç, can güvenliğinin de tehlikede olduğu endişesiyle Savcılıktan koruma talebinde bulundu.


Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun Valiliği’ne Avukat Emel Bodur Kılıç’ın can güvenliğinin sağlanması talebiyle yazı yazdı.


Başsavcılığın yazısında, “Yürütülmekte olan bir soruşturma evrakına esas olmak üzere ‘hayati tehlikesi olduğundan bahisle, Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş olduğu ifade tutanağı ve dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, konu ile adli soruşturma yürütülmekte olup, şahsın can güvenliği hususunda gereği rica olunur” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
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