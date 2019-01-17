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Bay Kemal'in eşiyle arası mı açıldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödediği tazminatlar nedeniyle eşiyle arasının açıldığı iddiası hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Eşimle bu konuda herhangi bir tartışma söz konusu değil” dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 23:23
Bay Kemal'in eşiyle arası mı açıldı?

Tazminatlar nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile arasının açıldığı iddiası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, gülerek “Öyle mi ben onu okumadım” dedikten sonra “Eşimle bu konuda herhangi bir tartışma söz konusu değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde, internet medyasının yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu toplantıda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bu tazminatlar nedeniyle..."

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin oluşturduğu fon ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile arasının açık olduğu iddialarıyla ilgili açıklamaları şöyle:

Soru: Milletvekillerinin oluşturduğu fon nedense iktidarın çok canını sıkmış görünüyor. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyulduğundan öte sanki yasadışı bir şey yapılıyormuş gibi, hatta çok enteresan haberler de okuduk, eşinizle aranızın açıldığı bu tazminatlar nedeniyle…

Kılıçdaroğlu: Öyle mi ben okumadım.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:23
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