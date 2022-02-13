Bay Kemal'in doğalgaz faturasına söyleyecek bir sözü yok mu?

Yücel Koç, muhalefetin sürekli elektriği gündemde tutup, doğalgazdaki yüzde 110’luk artışı ağzına almamasının tuhaf olduğuna dikkat çekerek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, elektrikten önce doğalgaz faturasına söyleyecek bir sözünüz yok mu?" diye sordu. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı.

Doğalgazın yüzde 99’unu ithal ediyoruz.

Akaryakıtın da yüzde 91’ini.

Elektriğin yüzde 50’sini ya dışarıdan aldığımız bu doğalgazdan, yahut kömürden üretiyoruz.

Talihsizliğimiz şu ki; pandemi yüzünden dünyada doğalgaz 10 kat, kömür 5 kat pahalandı.

Bu ne demek?

Ülkemizin aldığı bu kalemlerin maliyeti de bu kadar katlandı.

Bakın, Avrupa bile sırf bu maliyetler yüzünden ciyak ciyak feryat ediyor.

Onların bize göre avantajları, kişi başı millî gelirlerinin yüksek olması ama sorun bakalım Avrupa’daki Türklere, ne hâldeler!

***

Gelelim bize…

Evlerimizdeki elektriğin yüzde 50’sini, doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor.

Hem de bir yıldır.

Sadece geçen yıl vatandaşa enerji için sağlanan desteğin bedeli 165 milyar lira.

Bunu niye yapıyor?

Millî gelirimiz Avrupalı kadar yüksek olmadığı için…

Avrupa ülkeleri gibi bütün maliyet halka yüklenseydi, asıl o zaman vay gelirdi hâlimize!

***

Fakat sene başında bir düzenleme yaptı hükûmet.

Önce 150, sonra 210 kilovatsaate çıkarılan bir çıta koydu vatandaşa.

‘Bunu aşarsan, daha yüksek bedelle fatura ödersin’ dedi.

Bir nevi vatandaşı tasarrufa sevk etti, bu sınırın üstüne sübvanseyi azalttı.

O gün bugündür muhalefet bunun üstünde tepiniyor.

Oysa kışın asıl şişen fatura elektrik değil, doğalgaz…

Ne tuhaftır ona gıkı çıkmıyor!

Sebebi de şu olsa gerek; doğalgazı dağıtanların büyük kısmı kendi belediyelerine bağlı şirketler, o yüzden bütün dikkatleri elektriğe yoğunlaştırıyor.

***

Peki, kışın doğalgaz mı daha çok tüketilir, yoksa elektrik mi?

Merak edip, geçmişe dönük faturalarımı inceledim.

Beş nüfusla 3+1, orta hâlli bir dairede ikamet etmekteyim.

Geçen ay 210 kWh sınırını aşıp 250 kWh elektrik tüketmişim, 376 lira fatura gelmiş.

Aralıkta ödediğim 236 liraymış.

YÜZDE 60’LIK FARKLA, 140 LİRALIK ARTIŞ VAR.

Kotayı aştığımız için böyle, yani sübvanseden faydalanamamışım.

Elbette bu can sıkıcı ama artan beş kat maliyet bindirilseymiş üstüme, hafazanallah!

***

Biraz daha geri gidip, elektriği en çok tükettiğimiz yaz aylarındaki faturalarıma baktım.

Sıcakların bastırdığı, klimaları gazladığımız temmuz, ağustos aylarında 350 lira ödemişim.

Şimdi o kadar elektrik tüketmediğim hâlde o seviyedeyim.

Kışın bastırdığı bu aylarda kombileri köklediğimiz için asıl fark burada.

Aralıkta 248 lira ödediğimiz doğalgaz faturası şimdi olmuş 525 lira.

BANA YANSIYAN DOĞALGAZ ARTIŞI YÜZDE 110.

Faturalar canımızı yakıyor elbet, Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Lakin, şahsen ben kotayı aştığım hâlde aralıkla bugün arasında yüzde 60 fark öderken ve kotayı aşmayanlar bu kadar da etkilenmezken, birilerinin sadece elektrik faturalarını gözümüze sokmaları…

Kimilerinin abartarak 1.000 lirayı aşan elektrik faturaları paylaşmaları…

Muhalefetin de sürekli elektriği gündemde tutup, doğalgazdaki yüzde 110’luk artışı ağzına almaması tuhaf değil mi?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, elektrikten önce doğalgaz faturasına söyleyecek bir sözünüz yok mu?"