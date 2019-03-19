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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

19 Mart 2019 Salı 15:48
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Satılık olan sensin"

Tank palet fabrikasının satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:48
  1. Sakarya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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