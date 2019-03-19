Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.19 Mart 2019 Salı 15:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Satılık olan sensin"
Tank palet fabrikasının satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin" diye konuştu.
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