Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Satılık olan sensin" Tank palet fabrikasının satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin" diye konuştu.

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