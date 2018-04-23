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Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış! '20 Temmuz OHAL darbesi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan oturumunda konuşurken "20 Temmuz OHAL darbesi" deyince Meclis karıştı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış! '20 Temmuz OHAL darbesi'

Meclis'te TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 23 Nisan özel oturumu gerçekleştiriliyor. Meclis'teki özel oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Oturumda partilerin temsilcileri birer konuşma için kürsüye çıkacak. CHP adına kürsüye genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Genel Kurul karıştı. Kılıçdaroğlu "20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir." deyince AK Parti'den tepki geldi.

"20 TEMMUZ OHAL DARBESİ" DEDİ, MECLİS KARIŞTI

Oturumda CHP adına söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
"Anayasamızın 6. maddesi egemenlikle ilgilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle çocuklarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz'da FETÖ darbecilerine direnmektir. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. O gece Meclis'te bulunan arkadaşlarımı kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi mirası kötü bir mirastır. Bunun parçası olmadığımız için son derece mutluyuz. (Sataşmalar üzerine) Sizi rahatsız etmesin, 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum. Bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkilerini hiç kimse başkasına veremez."

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. TBMM
  3. ohal
  4. AK Parti

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