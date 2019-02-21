Kemal Kılıçdaroğlu PM toplantısına katılmayacak CHP’deki 12 PM üyesi, bazı belediye başkan adaylarının gösterilmesine tepki göstererek partiyi olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının cumartesi günü yapılmasına karar verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda yer almayacağı öğrenildi.

CHP PM, 12 üyesinin isteği üzerine 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak. PM üyeleri, toplantının aday listeleri YSK'da kesinleşmeden gerçekleşmesini istiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. CHP Genel Merkezi, toplantı tarihi olarak Cumartesi gününde karar kıldı. Kılıçdaroğlu iplemedi Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak olan PM'ye CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun aynı saatte Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in yapacağı bir açılış törenine katılacağı belirtildi. CHP Antalya İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Antalya programını üyelerine duyurdu. CHP'de olağanüstü PM isteyen 12 kişi ise bu durum üzerine bugün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

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