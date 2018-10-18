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Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere tarifeli uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçtu.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:55
Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan, iki gün sürecek temaslar için Londra'ya hareket etmek üzere THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti bazı ilgililer uğurladı. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:55
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İngiltere
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Londra

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