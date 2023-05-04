'Bay Bay Kemal Kılıçdaroğlu’nun rezaletleri!'

Geçmişte SSK Genel Müdürü olduğu dönemde halkımıza her türlü zulmü ve çileleri yaşatan ve SSK’yı batıran kişi bay bay Kemal, Suriye ve Irak’ta Türkiye’ye karşı bölücü terörü uygulayan terör örgütlerine karşı hükümetimizin Operasyon Yetki Tezkereresi’ne HDP terör partisi ile birlikte HAYIR diyen kişi,

Şimdilerde HDP’nin onbir maddelik terör ve bölücülük tekliflerine (yerel yönetimlere mali ve idari özerklik, kayyum atanmaması gibi…) kabul diyen kişi, PYD ve YPG terör örgütü değildir ve Türkiye’ye saldırmazlar diyen kişi,

Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprağı Karabağ’ın kurtarılması için yapılan savaşta Ermenistan’ın yanında yer alıp Türkiye’nin desteğini kınayan kişi,

Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması ve yücelmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tüm hayırlı-güzel başarılı projeler ve icraatlara karşı çıkan kişi,

Seçim propagandasında TV ekranlarında toplumumuzun temeline dinamit koyan, dinsel bölücülük yapıp Alevi olduğu yalanını söyleyen, gerçekte ise Alevi de olmayıp DHKP-C komünisti olan kişi, DHKP-C ile iltisaklı olup 9 yıl kadar hapis cezası alan C. Kaftancıoğlu’nu CHP İstanbul İl Başkanı yapan kişi,

Cumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan’a 50 kere hakaret ve iftira yaptığı için mahkemelerden tazminat cezası alan kişi,

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Tazminatlarının bir kısmını partisine ödeten ve partisinden ona muhalif konuşanları kapının önüne koyan despot kişi,

2013’te ABD’ye gidip Alevi kimliğini öne çıkarıp Alevi ve azınlık reylerini alarak Erdoğan’ı devirme ve Halk Bank Gen. Md.’ne iftira talimatları alan kişi,

ABD’ ye 2023’te gittiğinde 9 saatlik gizli görüşmelerini açıklamayıp petrol istasyonunda hamburger yediğini söyleyen kişi, ABD, İngiliz, Çin ve İsrail mandacısı olan ve terörle mücadele etmeyecek olan kişi,

Teröre, terör örgütlerine ve terör partisi HDP’ye her türlü tavizleri veren ve bunlara terör örgütü değil diyen kişi, çocuklarını PKK’dan kurtarmak için eylem yapan Diyarbakır annelerine destek vermeyen kişi,

15 Temmuz 2016 gecesi tankların arasından geçip CHP belediye başkanının evine gidip FETÖ darbe girişimini kahve içerek izleyen kişi,

Halkımıza hiçbir iyi iş yapmayan bol bol boş vaatlerde bulunarak halkımızı aldatıp kandıran, CHP’de halkçılığı, milliyetçiliği ve Kemalizm’i yok eden kişi, ABD’de Obama’ yı seçtiren propaganda medyasını Türkiye’ye getirten ABD güdümlü kişi,

Suriye’yi kan gölüne çeviren milyonların katili mason diktatör Esat ile daima iş tutan hain kişi,

15 seçim kaybettiği halde ve söz verdiği halde bir Feto komplosu ile oturduğu genel başkanlık koltuğunu asla bırakmayan diktatör muhteris kifayetsiz kişi,

Meral Akşener’in bay bay Kemal ile kazanamayacaklarını ısrarla söylemesine rağmen kendisini zorla cumhurbaşkanı adayı yaptıran kişi,

Hapisteki terörist başlarını ve pek çok PKK’lı FETÖ’cü ve DHKP-C’ li teröristi hapisten çıkaracağına söz veren kişi,

Türkiye’nin her alandaki çok önemli kazanımlarını yok etmek isteyen kişi, mesela İHA ve SİHA’lar, savaş uçaklarımız ve savaş gemilerimiz, petrol arama ve sondaj gemilerimiz, milli-yerli her ürünümüze karşı çıkan kişi,

AK Parti’ye rey veren öğretmen, memur ve bürokratlara, Türkiye’nin Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit eden kişi,

Sakarya Savaşı’nın Sakarya şehrinde yapıldığını sanan ve söyleyen, Kâğıthane’ye Kâğıttepe diyen,

Cumhurbaşkanı ve hükümet olabilmek için başta ABD ve İngiltere olmak üzere düşmanlarımızla iş tutan, onların desteklerini alan,

Bir seçimde ailesine oy kullandırtamayan ve SSK Genel Müdürü iken haksız yere 71 akrabasını sigortalı işe sokan aymaz-adaletsiz –torpilci kişi,

7’li Masa bir gavur projesidir. Ekonomi ve FETO darbeleriyle Türkiye’yi yıkamayan zalim düşmanlarımızın hainlerle iş birliği yaparak kullandıkları muhalefet masasının en kullanışlı kişisi, bir gün önce CHP genel başkanlığına aday olmayacağını açıkladığı halde bir gün sonra aday olan kişi,

PYD-YPG terör örgütleri defalarca Türkiye’ye saldırdığı halde onlar Türkiye’ye saldırmaz diyen kişi,

Tek bir soğanı elinde tutup ekranlarda bu soğan 30 lira diyerek yalan dolan propagandası ile algı operasyonu yapan,

Kuyruğuna taktığı partilere kendisinin adaylığını desteklemeleri için bol keseden rüşvet gibi 64 vekillik ve 9 cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat eden,

Sayın, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Berat Albayrak’ın milli petrol ve doğal gaz arama ve sondaj gemilerimizi yaptırması nedeniyle defalarca saldırıya geçerek onu istifa etmek zorunda bırakan kişi,

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanınca Kandil’deki, TBMM’deki ve Avrupa’daki tüm terörist başlarının büyük bir sevinç ve heyecanla onu kutlamaları ve bunun önemli fırsat olduğunu söylemeleri ile masanın altında sakladığı yedinci ortağının HDP terör partisi olduğunu açığa çıkaran kişi,

Ey CHP’ye rey verenler, CHP’den ayrılan vekilleri düşünün ve sözlerini takip edin. M. Ali Çelebi, AK Parti’ye geçti diğer üçü ayrı parti kurdular. Eski CHP’li Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş gibi dürüst insanlar da TV kanallarında CHP’nin tamamıyla rayından çıkmış ve HDP’ye teslim olmuş bir acayip durumda olduğunu anlatıyorlar. Onları takip edin.

Bay bay Kemal hakkında böyle yüzlerce madde sıralanabilir. Ne yazık ki Türkiye’de cahilleri ve gafilleri aldatacak propagandalar yapan böyle iblis zihniyetli kişi ve CHP’nin maaşlarını ödediği tarafkir çirkef kanalları ve berbat sosyal medya, çıkarcı zihniyetliler olmasa bu kadar çok mandacı, hain, zalim zındık olmaz. Haksız yere Tayyip düşmanlığı yapılmazsa; İslam, Türk ve Türkiye düşmanlığı olmasa R.T. Erdoğan gibi başarılı, yetenekli, samimi dünya barış ödülünü de hak eden bir Müslüman liderin % 99 rey alması gerekir ve mümkün olur. Maalesef biri gökyüzünde başarıları ve Türkiye, İslam Alemi ve dünya için güzel icraatları, proje ve hizmetleri ile dolu Erdoğan gibi bir lider, öte yanda yerin dibinde hiçbir başarısı olmayan, Mısırlı araştırmacı gazeteci Sabir Meşhur’un dediği gibi soyu da başmünafık İbni Sebe’ye dayanan esfele safilinde bir kişi cumhurbaşkanlığı adayı olarak bulunuyor. İnşallah 14. Mayıs’ta Anadolu İrfan’ı galip gelecek ve ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ı belki % 55 Cumhur İttifakı oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçecektir. Cumhur partileri de daha güçlü bir şekilde Meclise girecek ve muhtemelen YRP (Yeniden Refah Partisi) ve HÜDAPAR da grup kuracaktır. Selam ve dua ile.