BAÜN’den şehrin yönetimine akademik destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında “Eğitim, danışmanlık ve hizmet alımı” işbirliği protokolü imzalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş katıldı. Protokol ile üniversite ve belediye arasında; danışmanlık, teknik destekle hizmet, eğitim, staj veri ve bilgi paylaşımı konularında iş birliği olacak.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, imza töreninde yaptığı açıklamada,“Bugün aynı zamanda Teknokent yönetim kurulu olarak toplantımızı Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirmiş olduk. Eş zamanlı olarak da Balıkesir Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa hazırlamış olduğu bir protokolü de imzalamış bulunduk. Üniversitemiz ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen bu protokol aracılığıyla karşılıklı anlaşma, danışmanlık ve eğitim programları hayata geçecektir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden eğitim seminerlerinin verilmesi ve akademik danışmanlık gerçekleşecektir. Biz bu protokol aracılığı ile akademisyenlerimizle Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerini bir araya getireceğiz ve birçok konuda daha fazla görüş bildireceğiz” dedi.

İyi bir yol haritası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Balıkesir Üniversitesi; Balıkesir’in en önemli değerlerinden bir tanesi ve bilginin biriktiği, her türlü istediğimiz nitelikli verinin alınabileceği yer. Karesi Belediye Başkanı olduğum süre içerisinde üniversitemizden çok ciddi faydalandık. Rektör Bey ile o rektör olmadan ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce çok projeler hayata geçirmiştik. Şimdiki makamlarımız biraz daha yetkilerimizi artırdı. Balıkesir’in; Ulaşım Master Planı’nı, Turizm Master Planı’nı, Eğitim Master Planı’nı, sanayileşme ve sanayiyle ilgili Yatırım Master Planı’nı yaparken süreç içerisinde tüm değerleri doğru veriler üzerine koyarak iyi bir yol haritası çıkarmak zorundayız’’ dedi. Başkan Yılmaz, bu süreç içerisinde üniversitenin bilgi kaynaklarından, hocalarından, onların şimdiye kadar yapmış oldukları tezlerden ve araştırmalardan yararlanacaklarını belirterek, ‘’Onların rehberliğiyle şehir dışındaki diğer üniversitelerde bulunan akademik kadrolardan yararlanmayı öngörü olarak ortaya koyuyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolle, tüm bunlar hukuk çerçevesinde bir bilgi sistematiği ve kurumsallık içerisinde yapılmasını sağlanacak” diye konuştu.