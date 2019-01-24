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BAU Global mezunları Londra’da buluştu

İngiltere’de yaşayan Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji mezunları Londra'da düzenlenen mezun buluşması etkinliğine katıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 19:39
BAU Global mezunları Londra’da buluştu

LONDRA (AA) – İngiltere’de yaşayan Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji mezunları başkent Londra’da buluştu.

BAU Mezunlar Merkezi tarafından düzenlenen mezun buluşması etkinliğinde İngiltere’de yaşayan, uluslararası firmalarda üst düzey görev alan, girişimcilik faaliyetleri yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam eden BAU Global mezunları bir araya geldi.

BAU Mezunlarla İletişim Merkezi Koordinatörü Melih Elidüzgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan 260 BAU Global mezunu olduğunu, mezunların kendileriyle sürekli irtibat halinde bulunduğunu ve karşılıklı iş birlikleri geliştirip projeler yaptıklarını belirtti.


-“İngiltere’ye eğitim yatırımlarımız hızlanarak devam ediyor”


BAU Global Başkanı Enver Yücel ise dünyanın en büyük eğitim kurumlarından biri olduklarını, üniversitelerin mezunları ile varlığını sürdürebileceğini ve bu anlamda yapılan uluslararası mezun çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Yücel, BAU Global’in İngiltere’de “BAU UK” adıyla yeni bir üniversitesinin kurulduğunu belirterek, “BAU Global olarak İngiltere’ye yapılan eğitim yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Washington DC, Berlin, Batum ve Kıbrıs’tan sonra İngiltere’de kurduğumuz üniversitemizi yakın zamanda öğrencilerle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de İngiltere’nin başkenti Londra’da böyle yüksek katılımlı bir etkinlik yapılmasının çok önemli olduğunu ve Bahçeşehir Koleji mezunlarının da yer almasından ayrıca gurur duyduğunu söyledi.


- “2023 hedefi ilk 500 üniversite arasına girmek”


BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Cumhuriyetin 100. yılında dünya sıralamasında ilk 500 üniversite içinde yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak, üç yıldır Türkiye’de eğitim ihracatı alanında birincilik kazanan Bahçeşehir Üniversitesi’nin, Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality kapsamına alınan ilk eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Karadeniz, BAU öğrencilerinin e-spor’dan yelkene, birçok farklı alanda kazandığı uluslararası başarılardan da bahsederek akademiyle sporu birleştirdiklerini vurguladı.


- “BAU UK, çok yakın zamanda İngiltere’nin tanınmış bir üniversitesi olacak”


BAU UK Kurucu Rektörü Prof. John Chudley ise “BAU UK” olarak İngiltere’de başlattıkları eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, çok yakın zamanda İngiltere’nin tanınmış bir üniversitesi olacaklarını, kapılarının uluslararası öğrencilere de açık olduğunu vurguladı.

Mezunlar buluşmasına başarılı BAU ve BK mezunlarının yanı sıra, BAU Global yöneticileri, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu Müsteşarı Özkan Duman ve Ekonomi Bakanlığı Londra Ticaret Ataşesi Enes Tekcan ile İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:39
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Bahçeşehir Üniversitesi
  3. İngiltere
  4. Londra

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