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Batur’dan Kemeraltı için tarihi dokunuşlar

Konak Kemerlatı’nda bulunan altı adet sinogogu ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın eşsiz bir tarihe ve çok kültürlü bir dokuya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Konak’ın tarihi zenginliği, tüm renkleriyle can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir” diye konuştu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:54
Batur’dan Kemeraltı için tarihi dokunuşlar

Konak Kemerlatı’nda bulunan altı adet sinogogu ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın eşsiz bir tarihe ve çok kültürlü bir dokuya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Konak’ın tarihi zenginliği, tüm renkleriyle can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir” diye konuştu.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dün Havra Sokağı bölgesindeki tarihi havraları ziyaret etti. Batur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar ile İzmir Musevi Vakfı Cemaati Kültür Mirası Danışmanı Nesim Bencoya’nın da eşlik ettiği gezide, bölgeye adını da veren havraları inceleyerek yapıların tarihiyle ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak uzmanlardan bilgi aldı.



İzmir’in eski sinagogu


Başkan Batur’un ilk durağı, İzmir Musevi Cemaati Vakfı işbirliğiyle İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, "Kültürel Mirasın Korunması Mali Destek Programı" kapsamında, iki hafta önce restorasyonuna başlanan Etz Hayim Sinagogu oldu. Batur, İzmir’in en eski sinagogu olarak bilinen ve Bizans dönemine tarihlenen Etz Hayim’deki restorasyon çalışmalarını ilgiyle inceledi. Başkan Batur daha sonra La Sinyora, Algazi, Şalom, Bikur Holim ve Portekiz sinagoglarını da ziyaret etti.



“Eşsiz tarihimizin kıymetini çok iyi biliyoruz”


Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konak’ın çok kültürlü bir dokuya sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, kentin kadim tarihinin büyük bir zenginlik olduğunu dile getirdi. Başkan Batur, “Elbette bu eşsiz tarihimizin kıymetini çok iyi biliyoruz. Konak’ı, geleceğe, binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak taşıyacağız. Etz Hayim Sinagogundaki restoran çalışmaları ince ince yapılıyor. Çünkü her katmanın altında farklı bir döneme ait buluntular çıkıyor. Nasıl eşsiz bir tarihe sahibiz; bu gurur verici. İşte biz de bu dokuyu korumak ve kadim kentimizdeki tüm kültürlerin yaşamasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Şehrimiz tüm renkleriyle güzel ve şehrimizin can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir” dedi. Batur, Konak Belediyesinin Havra’da bulunan tarihi sinagogların İzmir’e kazandırılması ve "İzmir Yahudi Kültür Mirası Ziyaret Merkezi" olarak turizme açılması amacıyla gerçekleştirilen ’İzmir Projesi’ne gerekli görülen desteğin sunulacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:54
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