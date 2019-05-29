Batur, yeniden Kıyı Ege’nin Başkanı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeniden Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi.

Birliğin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda seçime katılan tüm meclis üyelere ve üye belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Batur, “YSK’ya gitmeden seçimler bitti” diyerek konuşmasına başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin işini ciddiye alan, aktif birliklerden biri olduğunu söyleyen Batur, “Biz 40 belediyle yola çıkmıştık, bugün 93 belediyedeyiz. Hedefimiz 100 rakamını yakalamak” diye konuştu. Birliğin tüm belediye başkanlarına yol gösteren bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Batur, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin özlük haklarının mücadelesi noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Komisyonlar belirlendi

Başkan, başkan vekilleri, yedek katip üyeler ve encümenin gerçekleşen oylamalarla belirlendiği toplantıda, plan ve bütçe, mahalli idareler, çevre, kültür ve turizm, imar, kadın fırsat eşitliği, hukuk, sağlık ve organik tarım komisyonları üyeleri de seçildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeniden birlik başkanı olarak seçilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birinci başkan vekili, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ikinci başkan vekili olarak belirlendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan birliğin encümen üyeleri olarak belirlendi.

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Nesrin İlkkutlav ile Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Akgün asil katip üye, Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Sema Özbaş ile Foca Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes Yarba yedek katip üye oldu.

Urla Belediye Başkanı İ. Burak Oğuz, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda birlik plan bütçe komisyonunda yer aldı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mahalli idareler; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Nazilli Belediye Meclis Üyesi Ulvi Yıldırım Karaman, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt çevre komisyonlarına seçildi.

Kültür ve Turizm Komisyonu

Bodrum Belediye Başkanı M. Ahmet Aras, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Muratpaşa Meclis Üyesi Ali Kuş, kültür ve turizm komisyonu üyesi oldu.

İmar Komisyonu:

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay imar komisyonuna seçildi.

Diğer komisyon üyeleri ise şöyle belirlendi:

Kadın Fırsat Eşitliği Komisyonu:

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak, Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Alpaslan, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Burcu Erdurmaz, Bolu-Mudurnu Meclis Üyesi İlknur Kaymak.

Hukuk Komisyonu:

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Kırşehir-Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak.

Sağlık Komisyonu:

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Sinop- Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Zonguldak-Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin.

Organik Tarım Komisyonu:

Güzelbahçe Belediye Başkanı Ö. Mustafa İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen.

Kimler katıldı?

Toplantıya, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener, Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Afyonkarahisar Derecine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Muğla Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Beydağ Belediye Başkanı Ferudun Yılmazlar, Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Çeritoğlu Sengel, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik katıldı.