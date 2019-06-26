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Batur: "Madde bağımlılığına karşı mücadelede kararlıyız"

Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Konak Belediye Meclisi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu bir basın toplantısı düzenledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
Batur: "Madde bağımlılığına karşı mücadelede kararlıyız"

Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Konak Belediye Meclisi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Abdül Batur, "Madde bağımlılığına karşı mücadelede kararlıyız" dedi.


Konak Belediye Meclisi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı yaptı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra CHP Konak ilçe yöneticileri, İYİ Parti Konak İlçe başkanı ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, madde bağımlılığı ile belediye olarak ilk mecliste Madde Bağımlılığı Komisyonu kurarak gençlere bağımlılıkla ilgili ellerinden gelen katkıyı sunma kararlılığını gösterdiklerini söyledi. Konak’ın uyuşturucu bağımlılığı ile çok fazla sorun yaşayan bir ilçe olduğunu dile getiren Batur, “Polisiye tedbirlerle ve eğitim konusunda yapılacak çalışmalarla gençlerin uyuşturucudan kurtulması için elimizden gelen katkıyı birlikte yürüteceğiz. ‘Belediye ne yapabilir ki?’ noktasında eleştirilerde aldık; ama bir kişiyi bile kurtarsak bizim için başarıdır. Bu anlayışla yola çıktık" dedi.


Batur, "Madde bağımlılığına karşı mücadelede kararlıyız" şeklinde konuştu. Başkan Batur konuyla ilgili çok yeni bir gelişmenin de müjdesini verdi. Basmane’de Oteller Sokağı’nda 3 katlı, eskiden otel olarak kullanılan bir binanın Konak Belediyesine sahibi tarafından bağışlandığını belirterek, bu binanın madde bağımlılığı merkezi haline getirileceği ve çalışmaların bu binada sürdürüleceği müjdesini verdi. Komisyon üyelerinin çalışmalarına da teşekkür eden Batur, muhtarlarla diyaloğa geçildiğini ve sorunlu mahallelerdeki vatandaşlarla birlikte çalışmalar yapılacağını kaydetti.


Batur, konuşmasında Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerini bir kez daha kazanan Ekrem İmamoğlu’nu da tebrik etti. Destek vermek üzere İstanbul Bağcılar’da çalışmalara katılan Başkan Batur, “Her şeyin güzel olduğu bir pazar yaşadık. Bunun mutluluğu ve rahatlığı içindeyiz. İstanbul’da demokrasi şöleni yaşandı" diyerek İmamoğlu’nu tebrik etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
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