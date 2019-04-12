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Batur: "Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız"

Konak Belediye başkanı Abdül Batur, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

12 Nisan 2019 Cuma 10:06
Batur: "Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız"

Konak Belediye başkanı Abdül Batur, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası sebebiyle Konak İlçe Emniyet müdürlüğüne bir ziyarette bulundu. Konak İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mete Uysal’ı makamında ziyaret eden Batur ‘Konak’ın huzuru için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız’ dedi.


Polis haftası sebebiyle Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir ziyarette bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.Kuruluş Yıldönümünü kutladı.


Konak İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mete Uysal ile makamında görüşen Batur, "Kahraman polisimizin fedakârlıkları sayesinde İzmir’imizdeki huzuru görevini layıkıyla yerine getiren ve görevi uğruna canını veren kahraman polislerimize borçluyuz. Türk Polis Teşkilatı’nın 174.Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, Konak İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Mete Uysal’a bir ziyarette bulundum. Ziyaretim sırasında Konak için düşüncelerimizi, yapacaklarımızı Sayın Uysal’a aktardım. Kentin güven ve huzur ortamı içinde olması için birlikte çalışacağız. Sıcak karşılaşmaları ve misafirperverlikleri için Sayın Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında huzuru ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan polis memurlarımıza ve emniyet teşkilatının tüm birimlerine şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar diliyor; kahraman polis memurumuz Fethi Sekin gibi vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



"Konak huzuru için çalışıyoruz"


Konak İlçe Emniyet Müdürü Mete Uysal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diledi. Uysal, "Gece gündüz Konak’ın huzuru için çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Konak Belediye Başkanı olarak seçilmenizde dolayı bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:06
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