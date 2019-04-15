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Seçim 2019 Sayfası

Batur: "Emeğe bakış açımı herkes bilir"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK yönetimi ile birlikte Konak Belediye Başkan Abdül Batur’u ziyaret etti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:59
Batur: "Emeğe bakış açımı herkes bilir"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK yönetimi ile birlikte Konak Belediye Başkan Abdül Batur’u ziyaret etti. Batur, “Benim emeğe bakış açımı herkes bilir. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışı devam ettireceğiz” diye konuştu.



31 Mart’ta yerel seçimlerinde, Konak Belediye Başkanı olarak seçilen Abdül Batur’u ziyaret eden DİSK heyeti, Batur’u yeni görevinden dolayı tebrik etti. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada "Emeğe her zaman değer veren, emekçinin yanında olan Batur başkanımızın her zaman yanındayız. Emekten yana, halkçı belediyecilikten yana tavır gösteren tüm belediye başkanlarımızın yanında olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Seçim sürecinde olan desteğimiz, seçim sonrasında da devam edecektir. Emeğe ve alın terine her zaman önem veren Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Konak’ta güzel işlere imza atacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.



"Birlikte çok güzel işlere imza atacağız"


DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK yönetimini ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, "Benim emeğe bakış açımı herkes bilir. 29 Ekim ve 1 Mayıs ikramiyesini işçimize ilk olarak biz sunduk. Çalışanlar bizim başımızın tacı. Narlıdere’de görev yaptığımız süre içinde hiç grev kağıdı astırmadık. Bunu karşılıklı diyalog ile sağladık. Emekçilerimiz sayesinde biz çok güzel projelere, başarılara imza atıyoruz. Yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımıza en iyi bir şekilde ulaşması için çaba gösteren, emek veren, alın teri döken, tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Konak’ı her birlikte sağlayacağız. Dayanışma ruhu ile birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Konak için düşündüğümüz en önemli çalışmaların başında gelecek olan Kentsel dönüşüm çalışmalarını, vatandaşlarımızla, emekçilerimizle omuz omuza, dayanışma içinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 10:59
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