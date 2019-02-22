Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan Avrasya Üniversitesine ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı ziyaret etti.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri’nin de hazır bulunduğu ziyaret programında Başkan Yıldız, Başkonsolos Koçak’a Avrasya Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçdeki gelişimini anlattı. Yıldız, “Başkonsolosumuzun ziyareti bizleri gururlandırmıştır. Kendileri iki dost ülkenin mevcut ilişkilerinin daha da gelişmesi ve derinleşmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Bizler kendilerine bu önemli görevlerinde başarılar diliyoruz. Avrasya Üniversitesi olarak yapacakları tüm çalışmalarda destekçileri olacağız’’ dedi.

Ziyaret programının ardından Yıldız,Başkonsolos Koçak’a üniversite yerleşkelerini gezdirdi. Başkonsolos Koçak, Avrasya Üniversitesi’nin sahip olduğu altyapıyı beğendiğini dile getirerek, “Bizim zamanımızdaüniversitelerde bu denli alt yapı yoktu. Keşke bende burada eğitim alabilseydim. Bölge için yaptığınız bu yatırım çok önemli. Avrasya Üniversitesi’nin uluslararasılaşması hususunda elimizden gelen yardımı yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda heyetler karşılıklı olarak plaket ve hediye takdiminde bulundu.