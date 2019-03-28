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Batuhan Yaşar: "Kandil’deki ev nasıl vuruldu?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine Kandil operasyonunun perde arkasını taşıdı.

28 Mart 2019 Perşembe 08:58
Batuhan Yaşar: "Kandil’deki ev nasıl vuruldu?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine Kandil operasyonunun perde arkasını taşıdı. Yaşar, "Nevruz kutlaması neden yapılmadı?" sorusunu gündeme taşırken, terörle kaynağında mücadele konseptinin meyvelerinin toplandığına dikkat çekti. Humint istihbaratının sonuçlarını anlatan Yaşar, PKK’nın bitişini yazısına taşıdı.


Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı şöyle:


"Operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT yayınında açıklamıştı..


Türkiye, terör yuvalarını, teröristleri bir bir imha ediyor..


Sınırlarının çok ötesine mesafe tanımaksızın 200-250 kilometre içeri girip istediğini alabiliyor..



ABD’Yİ KISKANIRDIK


Amerika ve İsrail’in terör operasyonlarını gıpta ile izlemez miydik?


“Vay be adamlara bak.. Ne kadar güçlüler” dediğimiz günler..


Bu kapasite, kabiliyet artık Türkiye tarafından da kullanılabiliyor..


Biz, günlük hayatımıza devam ederken MİT ve TSK bir sonraki adımı planlıyor..


Hemen belirtelim ki; PKK’ya Kandil’de operasyon haberlerini daha sık duyacağız..



KANDİL OPERASYONUNUN PERDE ARKASI


Önce operasyon nasıl gerçekleşti o detaylara bakalım:


Bir defa o 4 terörist; görüntülerini izlediğimiz o araç içinde vurulmadı..


MİT, Rıza Altun’un Kandil’in İran sınırına yakın bir köyde toplantı yapacağını biliyordu..


Bir süredir de Altun’u takip ediyordu..


Rıza Altun, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş araba ile dağ yolundan toplantı evine seyir hâlindeydi..


Kandil Bölge sorumlusu Mikail Özdemir de köydeki evde bu üç kişiyi bekliyordu..


Yerel unsurlardan alınan bilgilerin, teknik istihbaratla örtüşüp örtüşmediğine bakıldı..


Sivil kayıp olmaması için defalarca kontroller yapıldı..


Burada parantez açmakta yarar var:


Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında bırakın ölmesini, bir sivilin burnu dahi kanamadı..


Türkiye ‘siviller’ konusunda çok hassas..


Kandil Abu Bakra köyü operasyonunda;


-İHA ve SİHA’lar..


-İstihbarat uçakları..


-Uydu teknolojisi..


-Yerel istihbarat unsurları..


Aktif olarak kullanıldı..


Hiçbir şey şansa bırakılmadı..


Bırakılamazdı zaten..


Hem araç hem de ev ayrı ayrı da vurulabilirdi..


4 terörist bir araya gelince F-16’lar devreye girdi ve işi bitirdi..


F-16’ların o evin tepesine kadar gelmesine gerek yok..


80-100 kilometre uzaktan yerli lazer güdümlü füzeler kullanılarak operasyon tamamlandı..


Özetle; havaya uçurulan ev MİT’in takibindeydi..


Ve toplantı günler öncesinden haber alınmıştı..


21 Mart Perşembe günü önemli bir başarıya imza atıldı..



NEVRUZ KUTLAMASI NEDEN YAPILMADI?


PKK bitti.. Gerçekten bitti..


Ne kutlamalar yapılırdı Nevruzlarda..


Avrupa’dan yabancı konuklar davet edilirdi..


Şölenler, yemekler.. Yenir, içilirdi..


Ardından PKK propagandası..


Bu sene bunların hiçbiri yapılamadı..


Çok sönük geçti..


Korku içinde saklandıkları deliklerden çıkamadılar..



ŞİMDİ “BBG EVİ” OLDU


Yaşar Büyükanıt, Kuzey Irak’ı kastederek “BBG evi gibi izliyoruz” demişti..


Nerede izliyorduk!


Bize gösterilen kadarını anca..


Büyükanıt’ın haberi yoktu, bir sonraki görüntüde Türkiye’ye ne tuzaklar kuruluyordu..


Şimdi öyle mi?


FETÖ’den arındıkça başarı perçinleniyor..


MİT’ten habersiz Suriye’de kuş uçamıyor..


Kuzey Irak aynı şekilde..


İnanın hiç abartmıyoruz..


Kandil’de kim hangi evde, hangi mağarada saklanıyor?


İstihbarat hepsini bir bir bulup çıkarıyor..


Terörle kaynağında mücadele konseptinin meyveleri toplanmaya başladı..



SİPERDE ÇÖMELEN GENELKURMAY BAŞKANI


Hükûmete ayar veren ne Genelkurmay Başkanları gördük..


Elinde kadehle orduevinin parlak mermerleri üzerinde parmak sallıyordu..


Şimdi de hâlâ utanmadan, sıkılmadan ileri-geri konuşanlar var..


İlker Başbuğ siperde çömelmişti..


Yahu sen Genelkurmay Başkanısın..


Böyle fotoğraf verilir mi?


Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ı orduevinde konuşurken hiç görmedik..


Hep sahada, operasyon bölgelerinde..



KOORDİNASYON EN ÜST DÜZEYDE


Genelkurmay, MİT, Emniyet, Jandarma..


JİTEM’i vardı, Genelkurmay istihbaratı vardı..


Hepsi birbirine tuzak kurar, boşa düşürmeye çalışırdı..


Şimdi her şey çok farklı..


Türkiye kapasitesini en üst şekilde kullanıyor..


MİT ve TSK arasındaki eş güdüm, karar alma ve icra süreci en üst düzeyde işliyor..



PKK’NIN HAFIZASI KAYBOLDU


Son operasyonda mesela PKK’nın dış ilişkiler kadrosu tamamen çökertildi..


Örgütün yıllardır geliştirdiği hafıza ve network yok edildi..


Birbirlerinden koptular.. Haberleşemiyorlar..


Bakar mısınız şu PKK’nın düştüğü duruma?


Arkasını Kandil’e yaslayanların da morali çok bozuk..



HUMINT İSTİHBARATI


Davulla zurnayla, 40-50 uçakla yapılan ama sonuç alınamayan operasyonlar vardı hani..


İstihbarat şimdilerde tamamen spesifik hedeflere yönelmiş durumda..


Humint (yerel unsurlar) ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor..


Ajan ağını genişletti..


Köylerde, mezralarda olan biten biliniyor..


PKK her şeyini kaybetti..


Alan hâkimiyeti, psikolojik üstünlük, hepsini..


Kandil de dâhil buna..



GERİ ADIM ATTILAR


ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve İran..


Hepsi de Türkiye’nin kararlılığını gördü..


Geri adım atmak zorunda kaldılar..


İran’la sınırda düzenlenen ortak operasyon mesela..


Öyle veya böyle, istemese de İran bile PKK’ya operasyon yapmak zorunda kaldı..


Şimdi Kuzey Suriye’de güvenli bölge müzakereleri devam ediyor..


ABD ne kadar oyalarsa oyalasın.. Ankara işin peşini bırakmayacak..



KANI YERDE KALMAYACAK


PKK saldırır hemen ardından eski Başbakanlıkta güvenlik zirvesi toplanırdı..


Açıklamalar yapılırdı:


-“Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak..”


Bu kadar ama, sonrası yok..


Sonra ikinci PKK saldırısına kadar hepsi unutulup giderdi!


Şimdi gerçekten şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor..


Hani Kandil’de PKK’lı yoktu?


31 Mart’ın neden çok önemli olduğu giderek daha iyi anlaşılıyor..."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:58
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