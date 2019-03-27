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Batuhan Yaşar: "CHP-HDP ittifakı düşünülenin çok ötesinde"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde CHP-HDP ittifakının şifrelerini verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:10
Batuhan Yaşar: "CHP-HDP ittifakı düşünülenin çok ötesinde"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde CHP-HDP ittifakının şifrelerini verdi. Yaşar, "29 PKK/KCK’lı İYİ Parti listelerinde ne arıyor?" sorusuna dikkat çekti.


Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı ise şöyle:


"Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT’de yayın konuğumuzdu.. Seçimlere, siyasete, ekonomiye, dış politikaya kadar her şeyi sorduk..


Kayahan’ın “Bizimkisi bir aşk hikâyesi” parçasının öyküsünü öğrendik..


Hatta limon-maydanoz çayının tarifini bile aldık..


Kendisini nasıl ayakta tuttuğunu anlattı..


Dile kolay Ağrı’da, Muş’ta miting yapıyorsunuz..


Akşam Eskişehir’e geçip A Millî Takım’la bir araya geliyorsunuz..


Ertesi gün daha yoğun..


Evet, söylediklerinizi duyuyorum, bu aşk işi..


Limonla maydanozla olacak bir konu değil..


Haklısınız..


Sanki ilk kez seçimlere giriyormuşçasına heyecanlı, enerji dolu..


Meydanlara çıktı yine ortalığı derledi, toparladı..


Cumhurbaşkanı TGRT yayınında gerçekten çok keyifliydi..


Ankara’da 500 bin, İstanbul’da da 1 milyon 600 bin kişilik mitingler moralini yükseltmişti..


Tatil günü ne yaparsanız yapın, yüz binleri o meydanda toplayamazsınız..


Kayahan’ın dediği gibi bu tam da ‘bir aşk hikâyesi..’


Yağmurda, çamurda, kar altında, güneşin anlında..


Hiç ama hiç fark etmiyor..


Erdoğan’ın enerjisi gerçekten farklı..


Meydan meydan, şehir şehir gezerken bir de devasa problemlerle uğraşıyor..


-Seçimlere çeyrek kala ekonomide manipülasyon (Doları 5.84 liraya zıplattılar..)


(Bazı internet siteleri hemen üstüne atladı.. “Ekonomi şöyle kötü.. Türkiye böyle batıyor..” Ne oldu? Hızla geri geldi.. 40 kuruş birden düştü.. Ortada hiçbir sebep yokken seçimlere 1 hafta kala yine saldırdılar.. Her zamanki gibi..)


-F-35, S-400..


-Suriye terör koridoru..


-Kuzey Irak’ta terör yuvalarına operasyonlar..


-Yeni Zelanda katliamı..


-Trump’ın Golan Tepeleri kararı..


Seçim arifesinde hiç de yılgınlığa düşmeden devasa problemlerle baş ediyor..


Lafı hiç eğmeden, bükmeden yazalım..


Mücadele azmi ve bitmeyen enerjisi takdire şayan..


Bakın İngiltere’nin düştüğü duruma..


“Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” yerlerde sürünüyor..


Fransa farksız mı? Macron ne yapsa da sarı yelekli beladan kurtulamıyor..


Almanya’nın Şansölye Merkel’den sonra ne olacağı belli değil..


Gözlerinizi kapatıp bir düşünün..


90’lı yılları..


Oradan oraya savrulan Türkiye’yi..


Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun bir an direksiyonda olduğunu hayal edin..


Aman Allah’ım..


Düşünmesi bile kâbus gibi..


CHP’li önemli bir isim şöyle demişti:


-“CHP Genel Merkezini bile yönetemeyen Türkiye’yi nasıl yönetsin..”


Yönetmeyi de geçtik..


Herhâlde sabaha bile kalmaz..


Türkiye terör örgütlerinin oyun sahasına döner..


PKK-KCK iltisaklı 228 kişiyi CHP listelerinden kim aday gösterdi?



TURGUTLU’DA ‘ÇOK KİRLİ’ PAZARLIK


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Turgutlu’daki kirli pazarlığın ses kaydını açıkladı..


TRT Haber’deki yayında şoke olduk!..


Bu kadarını gerçekten kimse beklemiyordu..


HDP ile CHP, meclis üyeliklerini paylaşıyor..


Şirketler dağıtılıyor..


İmzalar atılıyor..


Sadece Manisa Turgutlu değil..


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer anlaşmaların 81 ilde yapıldığını açıkladı..


CHP-HDP iş birliğinin sandığımızdan çok daha büyük ve geniş kapsamlı olduğu anlaşılıyor..


Ama asıl ilginç olan CHP’nin hiçbir şey olmamış gibi davranması..


“31 Mart’a şunun şurasında ne kaldı ki?”


“Birkaç gün daha sabredelim” der gibi..


Bir partinin gelebileceği son nokta bu olsa gerek..


Kemal Kılıçdaroğlu fanusta filan yaşadığını mı sanıyor?


HDP’yi, hâlâ arkasında sakladığını düşünüyor olmalı..


Dağdaki çoban bile her şeyi çoktan duydu..


İnternet her yerde çekiyor..


Hayvanlarını otlatırken cep telefonundan videoları çevirip çevirip izliyor..


CHP listeleri gerçekten çok karışık:


PKK/KCK: 218 kişi


Sol terör örgütleri: 4 kişi


FETÖ: 6 kişi



İYİ PARTİ, PKK İLE YAN YANA


Kılıçdaroğlu CHP’de bir dönemi kapattı..


Artık bunların hiçbirine şaşırmıyoruz..


Normal karşılamaya başladık..


Ama “milliyetçiyim” diye ortaya çıkan İYİ Parti’ye ne demeli?


29 PKK/KCK’lı, İYİ Parti listelerinde ne arıyor?


Meral Akşener neden susuyor?


Bir cümle bile etmedi..


Belli ki Meral Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı izden yürüyor:


-“3 gün daha sabreder.. İşi bitiririm..”


-Türkiye’yi kandırmak..


-Yalan söylemek..


Mide bulandırıcı durumlar..



BAK SEN ŞU SAADET’E


Rahmetli Erbakan’ın partisi..


Ne durumlara düşürüldü..


PKK-KCK’dan 78 kişi;


FETÖ’den 27 kişi;


Dini istismar suçlarından işlem yapılmış 4 kişi Saadet listelerinden aday gösterildi..


Artık yazılabilecek bir şey kalmadı..


Son 7-8 senedir yaşadıklarımız Hollywood filmleri filan değildi..


Çok net:


31 Mart’ta yeni bir deneme peşinde olanlar deşifre oldu..


Gezi, 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler yine siperde, yine beklemede..."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:10
  1. doğa

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