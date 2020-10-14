Batuhan Özay kimdir? Prof. Dr. Batuhan Özay hayatı biyografisi

Batuhan Özay kimdir? 1970 yılında İzmir’de dünyaya gelen Batuhan Özay, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezi’nden kalp ve damar cerrahisi uzmanlığını alan Batuhan Özay, 2000-2008 yılları arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezinde başasistan olarak çalıştı. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde kalp ve damar cerrahisi alanında Doçentliğe yükselen Batuhan Özay, 2014 yılında Profesör unvanına da sahip olan Prof. Dr. Batuhan Özay,2018 yılından bu yana İstanbul Atlas Üniversitesi’nde görev yapmaktaydı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Fleboloji Derneği üyesi de olan Prof. Dr. Batuhan Özay evli ve 2 çocuk babasıdır.