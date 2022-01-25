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Biyografi Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör nereli kaç yaşında? Batuhan Kör hangi takımda oynadı?
Biyografi

Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör nereli kaç yaşında? Batuhan Kör hangi takımda oynadı?

Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, transferleri için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Peki Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör nereli kaç yaşında? Batuhan Kör hangi takımda oynadı? İşte Batuhan Kör hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:03:00 - 2022-01-25 17:04:50
Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör nereli kaç yaşında? Batuhan Kör hangi takımda oynadı?

Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre; Genç futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak. Peki Batuhan Kör kimdir, nereli kaç yaşında?

Kerem Sen Kimdir?

Bursaspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Kerem Sen, 14 Haziran 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. cm boyunda ve kilo olan Kerem Sen, -- ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Kerem Sen, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kerem Sen, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

 

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