Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör nereli kaç yaşında? Batuhan Kör hangi takımda oynadı?

Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre; Genç futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak. Peki Batuhan Kör kimdir, nereli kaç yaşında?

Kerem Sen Kimdir?

Bursaspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Kerem Sen, 14 Haziran 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. cm boyunda ve kilo olan Kerem Sen, -- ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Kerem Sen, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kerem Sen, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.