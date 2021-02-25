Batuhan Karadeniz kimdir? Batuhan Karadeniz kaç yaşında? Batuhan Karadeniz hangi takımda oynuyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon kupayla birlikte toplamda 24 maça çıkan Batuhan, 2 hat-trick yaptığı maçlarda inanılmaz bir gol sayısına ulaştı. Bu sezon ligde ve kupada toplam 24 resmi maça çıkan Batuhan, 18 gol - 3 asistlik bir oyun sergiledi. Oynadığı maçla göz dolduran Batuhan Karadeniz’in biyografisi-hayatı-özgeçmişi.

Batuhan Karadeniz hangi takıma transfer olacak?

TFF 2. Lig’in gözde oyuncularından Batuhan Karadeniz’in Trabzonspor'a transfer olup olmayacağı merak ediliyordu. Batuhan Karadeniz transfer haberlerine ilişkin olarak Radyospor'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanmıştı: "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. "

Batuhan Karadeniz kimdir?

Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 yılı, İstanbul doğumlu, forvet mevkinde görev yapan Türk futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor takımında forma giymektedir. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Batuhan Karadeniz, İstanbul'da doğdu. Babası Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Orhan Karadeniz'dir. Futbola İçerenköy İdman Yurdu'nda başladı. İstanbul şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra Beşiktaş'ın seçmelerine katıldı ve kazandı.

Batuhan Karadeniz hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş PAF takımında 2007-2008 sezonunda forma giymeye başlayan Batuhan, 11 Ağustos 2007'de PAF takım ile çıktığı ilk maçta Konyaspor PAF'a 4 gol atınca dikkat çekti.O günden sonra zaman zaman Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkmaya başladı.Batuhan, Beşiktaş PAF takımında 86 maçta 226 gol atmıştır. Sezonun 3. haftasında Gaziantepspor'a 90+5'te attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getirirken Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.O zaman 16 yıl 4 ay 1 günlük iken Batuhan bu golle, Süper Lig'in 50 yıllık tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Fakat Enes Ünal 16 yıl 3 ay 15 gün iken attığı golle bu rekoru Batuhan Karadeniz den devraldı.

Aynı sezonun ilk yarısında Christoph Daum'un çalıştırdığı FC Köln'e kiralık verilmek istendi fakat FIFA kurallarına göre 17 yaşını doldurmamış bir futbolcunun yurtdışına kiralanması ya da satılması mümkün olmadığı için Batuhan,Daum'un takımına gidemedi. Sezonda 9 PAF maçına çıkan Batuhan 9 tane de gol attı. A takım ile Avrupa ve Kupa maçları dahil 17 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

2008-09 sezonda da A takımda yer almaya devam etti. Beşiktaş, Batuhan'ın sözleşmesini sezon başında 2 yıl (2011-2012 sezonu sonuna kadar) uzattı. Genç Batuhan sezonun ilk golünü 6.haftada Hacettepe'ye attı. Batuhan ayrıca Hacettepe maçından sonra Fatih Terim tarafından ilk defa A Millî takıma çağrıldı. Sezonun ilk yarısında 2 PAF takımı maçında da oynayan Batuhan, ilk maçında Antalyaspor PAF'a 1 gol, ikinci maçındaysa Fenerbahçe PAF'a 3 gol attı.

Aralık 2008 yılında İngiliz World Soccer Dergisi, geleceğin 3 yıldız futbolcusu arasında Batuhan’ı da gösterdi. Ancak Ertuğrul Sağlam'ın ayrılışı sonrası yerine gelen Mustafa Denizli'nın oyun planında yer almaması nedeniyle Eskişehirspor'a kiralandı. Burada oynadığı 14 lig maçında 8 gol atarak başarılı bir dönem geçirdi.

Batuhan Karadeniz Beşiktaş

2009-10 sezonu için önce Gaziantepspor'a kiralansa da kulüple anlaşamayıp Beşiktaş'a geri döndü. Sakatlığı yüzünden sadece Manchester United ile yapılan maçın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Sezonun devamında Beşiktaş A2'de 7 maçta forma giydi ve 7 gol attı.Eskişehirspor ( 2. Dönem 2010-2011 )

Mustafa Denizli tarafından kadroda düşünülmeyen Batuhan Karadeniz, 11 Mayıs 2010'da daha önce kiralık oynadığı Eskişehirspor'a 2 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor formasıyla ilk sezonunda 25 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine ilk 11 de başlayan Batuhan, toplam 1673 dakika görev aldı. 25 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandıran Batuhan, 5 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

Batuhan Karadeniz transfer ücreti ne kadar?

14 Haziran 2013 tarihinde Trabzonspor, Batuhan Karadeniz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz; ilk sezonunda 750 bin TL performansa dayalı ve şartlı garanti ücret ile 20 bin 833 TL maç başı ücreti, ikinci sezonunda 600 bin TL performansa dayalı ve şartlı garanti ücret ile 31 bin 250 TL maç başı ücreti, üçüncü sezonunda 720 bin TL performansa dayalı ve şartlı garanti ücret ile 37 bin 500 TL maç başı ücret alacaktır.

2013-14 Sezonun devre arasında, transferin son gününde Teknik Direktör Okan Buruk tarafından Elazığspor, sezon sonuna kadar Batuhan Karadeniz'i kiralık olarak renklerine bağladı. Bu takımla ilk maçına Türkiye Kupası'nda 13 Şubat günü çıkan Batuhan, 35 numaralı formayla bir de gol attı. Takımı 4-1 galip gelse de yarıfinale çıkamadı.Süper Toto Süper Ligde 29. haftadaki ilk 11'de çıktığı Gaziantep maçının 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.Bu gol Gakgoşlardaki ilk Süperlig golü oldu. Elazığspor maçı 2-1 kazandı.Ligin 30.haftasındaki Bursaspor maçında ilk 11 başlasa da Elazığspor 1-0 yenildi.Ligin 32.nci haftasındaki Medicalpark Antalyaspor maçında 54 ve 59.ncu dakikalardaki attığı 2 golle takımın galip gelmesinde önemli rol oynadı.

2014-15 sezonu başlamadan, Teknik Direktör Roberto Carlos tarafından Sivasspor"a transfer edildi. 25 Ocak 2016'da Sivasspor'dan ayrılmıştır. Batuhan Karadeniz, 23 Ağustos 2016 tarihinde Şanlıurfaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Batuhan Karadeniz, Türkiye'yi birçok seviyede temsil etti. 16 Mayıs 2006'da U-15 millî takımına çağrılarak ilk kez Türkiye formasını giydi. Haziran 2006'daki Viktor Bannikov Turnuvası için U-16 takımına yükseldi. 7 Temmuz 2007'de son U-16 maçını oynadı. Ağustos 2006'da ilk kez U-17 oldu. U-16 ve U-17 olarak birçok maça çıktı. 2007 yılında Ege Kupası'nda 5 maçta 5 gol atıp turnuva gol kralı oldu. 9 Eylül 2009'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri için tek U-21 maçına çıktı.

11 Ekim 2008 tarihinde Bosna-Hersek maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve A Milli oldu. Batuhan Bosna-Hersek maçının 38. dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıktı.