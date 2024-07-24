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Ekonomi Battı! Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti: Ünlü marka iflas satışının eşiğinde! Beklenmedik bu gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Battı! Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti: Ünlü marka iflas satışının eşiğinde! Beklenmedik bu gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 00:35:00 - 2024-07-24 01:13:33
Battı! Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti: Ünlü marka iflas satışının eşiğinde! Beklenmedik bu gelişmeyi duyurdu

Deniz ürünleriyle tanınan ABD'nin ünlü restoran zinciri Red Lobster, kontrolü Fortress Investment Group'un da aralarında bulunduğu kredi kuruluşlarına devredecek bir iflas satışının eşiğinde.

Deniz ürünleriyle tanınan ABD'li restoran zinciri Red Lobster, kontrolü Fortress Investment Group'un da aralarında bulunduğu kredi kuruluşlarına devredecek bir iflas satışının eşiğinde. Bu gelişme, zincirin yaklaşık 300 milyon dolarlık borcunu karşılayacak rekabetçi tekliflerin olmamasının ardından geldi. Şirket daha önce Mayıs ayında Florida'da iflas ilan etmiş ve Salı günü bir açık arttırma düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Pazartesi günü yapılan bir mahkeme başvurusu, hiçbir nitelikli teklifin sunulmadığını ortaya koydu.

Yeniden yapılandırma için 100 milyon dolarlık ek kredi alan restoran zinciri, borcunun en az 2,5 milyon dolar üzerinde teklif verebilecek herhangi bir tarafa satışa açıktı. Böyle bir teklifin gelmemesi halinde Red Lobster'ın özsermayesi, borç iptali karşılığında kredi verenlere devredilecek. Şirket, daha az lokasyonla da olsa faaliyet göstermeye devam edecek.

Bu yılın başlarında Red Lobster 93 lokasyonunu kapatmıştı. İflasın ardından faaliyetine devam edecek toplam restoran sayısı açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 550 ve uluslararası alanda 54 lokasyonu bulunan zincir, 2023 yılında 76 milyon dolar net zarar bildirdi. Mali zorluklara katkıda bulunan faktörler arasında yüksek enflasyon, savunulamaz kira giderleri ve 11 milyon dolar zararla sonuçlanan "sonsuz karides" promosyonu gibi kötü yönetim kararları yer alıyor.

Vice Media ve Alamo Drafthouse gibi iflastan kurtulan markaları satın almasıyla tanınan Fortress Investment Group, bekleyen satışla ilgili yorum yapmadı. Alamo Drafhouse daha sonra Sony Pictures Entertainment'a (NYSE:SONY) satıldı. Vice Media, Savage Ventures ile işbirliği içinde yeniden faaliyete geçmeden önce önemli işten çıkarmalar yaşamış ve Vice.com'u geçici olarak kapatmıştı.

 
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