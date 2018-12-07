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Battal İlgezdi'nin "helikopter pisti" davasında karar çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile 6 çalışanın 'helikopter pisti davasında karar çıktı.

07 Aralık 2018 Cuma 12:09
Battal İlgezdi'nin "helikopter pisti" davasında karar çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile 6 çalışanın, envanterde helikopter olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı helikopter pisti yaptırıp ücretsiz olarak özel kullanıma sundukları iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sadık Semih Kayhan ile sanık avukatları katıldı.

Tüm sanıkların avukatı İnan Bektaş, iddianamede yer alan hususların gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürerek, "Buranın isale hattında kaldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi izin vermeden buraya helikopter pisti yaptırıldığı, özel kullanıma sunulduğu gibi gerçeğe aykırı hususlarla dava açılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

'Görevi kötüye kullanma yok'

Battal İlgezdi ile bir kısım sanıkların avukatı Ali Diren de müvekkillerine yüklenen "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak, "Şu anda helikopter pisti İstanbul Valiliği kayıtlarına geçmiş ve bu şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca belediyenin afet koordinasyon merkezi de burada mevcuttur. Böylece mevzuata uygun işlem tesis edildiği doğrulanmıştır. Üçüncü kişilere herhangi bir menfaat temin edilmemiştir. Herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır. Çevredeki yeşil alan park olarak düzenlenmiş ve kamuya açılmıştır. Beraatlerine karar verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu

Son sözü sorulan sanık Sadık Semih Kayhan ise suçsuz olduğunu belirterek, baraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Enver Kumbasar, görevi kötüye kullanma suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:09
  1. İstanbul
  2. Ataşehir Belediye Başkanlığı
  3. Battal İlgezdi
  4. Sadık Semih Kayhan

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