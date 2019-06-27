0553 313 94 23

Battalgazi’de yayla yolları genişliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarının genişletilmesi ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:56
Battalgazi’de yayla yolları genişliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarının genişletilmesi ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda yol genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.


Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarına yönelik sürdürülen genişletme ve bakım çalışmaları kapsamında Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, yayla yollarının genişletilmesi ve bakımının yapılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, yol standartlarının daha da yükseltileceğine inandıklarını belirtiler. Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.


Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Bu baharda yapılan yol bakım çalışmaları yapıldı, temizlendi. Bu bakımdan belediyemiz tarafından yapılan asfalt çalışmalarına ve yol bakım işlemlerinden dolayı Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle Osman Başkanıma teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Bölge sakinlerinden Abuzer Özcan ise, bölgede ulaşım servisini yapak tek kişi olduğunu belirterek, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Stabilize ve asfaltın dökülmesini rica ediyoruz” dedi. Mehmet Yaman da, yolların genişletilmesinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek “Eskiden yağmur yağdığında araçlarımız ile gelip gidemiyorduk. Şu anda çok şükür yollarımız genişletildi. Allah razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi rezil etti
    1. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    2. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    3. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    4. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    5. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    6. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    7. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    8. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    9. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    10. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    11. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    12. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    13. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    14. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    15. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    16. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    17. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    18. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    19. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    20. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    21. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki..
    22. Denizli’nin 2019’daki haşhaş üretim..
    23. Galatasaray, Yiğit Arslan’ı kadrosuna..
    24. Çatak Çayı'nda rafting keyfi
    25. TOKİ Başakşehir kura sonuçları |..
    26. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    27. Başkan Uysal’dan ajans kurulması..
    28. STK başkanları Konya Ekonomisi için..
    29. Edremit Kaymakamlığından bir ADEM daha
    30. Edenred Türkiye çalışanları Belgrad..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"