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Battalgazi’de trafik haftası kutlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından Trafik Haftası dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
Battalgazi’de trafik haftası kutlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından Trafik Haftası dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ vurgusu yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle etkinlikler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi tarafından Trafik haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Milli Eğitim müdürü Recep Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kubilay Özdemir, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Gazi İlkokulu, Barbaros İlkokulu, Derme İlkokulu, Hasan Varol İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, trafik bilincinin önemine dikkat çekerek, “İnsanımızı, çocuklarımızı, bilinçlendirme adına, bu Trafik Parkımızı, insanlarımızın, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Ve almış olduğum bilgi doğrultusunda gerçekten çocuklarımız, yaşamımızın en önemli kısmını işgal eden trafik hususunda değerli bilgilere sahip oluyorlar. 2018’i değerlendirdiğimizde,Türkiye’mizde 1487 tane kardeşimiz hayatını kaybetmiş, biz maddi kayıpları bir kenara bırakıyoruz. Çocuklarımıza burada günlük hayatımızın önemli bir kısmını teşkil eden trafik kurallarına riayet etmenin bize, ailemize, çevremize ne kadar fayda sağlayacağını burada hissettirme hissiyatını çocuklarımızda oluşturmalıyız. İçişleri Bakanlığımızın tertiplemiş olduğu 2018 yılında ‘kırmızı düdük’ programı ile İçişleri Bakanımızın ifadesi ile yüzde 40 oranında trafik kazalarında bir azalmanın olduğunu ifade etmişti. İnşallah biz bu yılda ‘Öncelik İnsanın, Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ diyoruz. Bu bilinçle inşallah çocuklarımızı bilinçlendirirsek, kendimizde trafik kurallarına uyar ve uymayanları uyarırsak, yarınlarımıza bugün yüzde 40 oranında azalan trafik kazaları ve can kayıplarını, inşallah daha da büyük oranda düşürmüş oluruz” diye konuştu.


Başkan Güder’in yaptığı konuşmanın ardından etkinliğe katılan öğrenciler tarafından şiirler okundu. Son olarak trafik ile ilgili resim ve materyallerin yer aldığı serginin açılışı yapılarak gezildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08
  1. sergi

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