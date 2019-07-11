0553 313 94 23

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel kazı çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temel kazı çalışmaları devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:37
Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel kazı çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temel kazı çalışmaları devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Güder, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin en kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulmasını arzuladıklarını söyledi.


300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel kazı çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temel kazı çalışmaları devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada konuşan Gürbağ Grup Şantiye Şefi Levent Kiraz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi 300 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaatına başladık. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda yüzde 25 aşamasındayız kazıda. Bayramdan sonra betonarme ive temel imalatlarımıza başlayacağız” diyerek, 2,5 yıl içerisinde hastaneyi bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin Battalgazi ilçesi için önemine dikkat çekerek, “Bölgedeki vatandaşlarımızın yeni bir hastanenin gerekliliği hususunda talepleri vardı. Bizde vatandaşın bu ihtiyacını yerine getirme adına milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte bölgeye yeni bir hastanenin yapılması adına çalışmalara başlatmıştık” dedi.


Bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs’ta müteahhit firmanın temel kazı çalışmalarına başladığını da belirten Güder, “Buradaki çıkan hafriyatı da, Çamurlu mahallemizin bulunmuş olduğu kısımda 30 metrelik 3 tane Elazığ yoluna paralel yolumuz var, bu hafriyatı da oraya taşıyarak inşallah her iki tarafı güzelleştirme adına çalışmalarımız Battalgazi Belediyesi olarak devam ediyor” ifadelerine yer verdi.


Hastanenin 2,5 yıl gibi bir süre zarfında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Güder, “Yeni Battalgazi Devlet Hastanemizin Battalgazi’miz için, Malatya’mız için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Biz, AK Parti iktidarları olarak, belediye başkanları olarak hizmetlerimizin üzerine hizmetler ilave ederek vatandaşın hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini yükseltme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
    1. Motosikletle kaza yapan genç hayatını..
    2. 15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı..
    3. Kaymakam Akgül, Japonya’da Ahlat’ı..
    4. Yalova’da zincirleme trafik kazası: 2..
    5. Süper Lig'de Simon Kjaer bombası..
    6. Bursa Şehir Hastanesi kapılarını..
    7. Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri..
    8. Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi
    9. (Özel) Konkordato sürecinde hapis şoku
    10. "Enflasyonun altında bir teklifi kabul..
    11. Ereğli’de iş yerinde silah bulunduran..
    12. İzmit encümeni haftalık toplantısını..
    13. Tarsus’ta Ücretsiz Mobil Mamografi..
    14. Genç Atölye’de dersler devam ediyor
    15. "Kan ağlayan" Iraklı genç hastalığına..
    16. Köprünün üstünde yaptırılan restroran..
    17. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel..
    18. Kilis’ten Fırat’ın doğusuna ZPT..
    19. 8 nüfuslu Aktaş ailesinin evi sular..
    20. İBB ekipleri boğazda yüzlerce hayat..
    21. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    22. KDC'de bir haftada 48 kişi Ebola'dan..
    23. Bahçeşehir Koleji'nden kadroya 2 takviye
    24. Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı
    25. Tekirdağ’da kızgın boğa sahibini..
    26. GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası:..
    27. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    28. BESYO adaylarının eğitim azmi
    29. 3 girişim son anda engellendi!..
    30. ABD'deki FETÖ şebekesi böyle..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"