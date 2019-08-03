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Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından İskender Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından İskender Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan ve mahalle sakinleri, yapılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık veren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yıldıztepe Mahallesi’nde yaptığı sıcak asfalt çalışmalarının ardından İskender Mahallesi Şimşek ve Dolmabahçe sokaklarında sıcak asfalt çalışması yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, “İlk önce ekiplerimiz bizim mahallemizi asfalt yapmaya başladılar. Mahallemizin insanları duyarlıydı. 6-7 ay kadar toz duman oldu ama şuanda asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi.


İskender Mahallesi sakinlerinden Hasan Hasırcı ise, “Şuanda mahallemizde çalışmalar başladı. Önceden yollar çok berbattı. Kışın arabalar geçtiği zaman vatandaş rezil oluyordu. Vatandaşın evinin kapısının önünde su birikimi oluyordu ve evlerin içine girilmiyordu. Böyle duyarlı oldukları için teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum,sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.


Hacı Temel isimli mahalle sakini de, “Yaklaşık 1 yıldır bu mahallede oturuyorum. İlk geldiğimde bu kaldırımlar bile yoktu. 1 yıl içerisinde bu kaldırımlar yapıldı. 5-6 aydır burası biraz sıkıntılıydı. Bu nedenle muhtarımızın kapısını çok aşındırdık. Sağ olsunlar hem Battalgazi Belediyesi, hem de muhtarımız burayı gayet güzel bir görünüme getirdiler 1 yıl içerisinde. Battalgazi Belediyesine, muhtarımızı ve Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
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