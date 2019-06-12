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Battalgazi Belediye personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Battalgazi Belediyesi personellerine yönelik ’Temel Yangın Eğitimi’ verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
Battalgazi Belediye personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Battalgazi Belediyesi personellerine yönelik ’Temel Yangın Eğitimi’ verildi. Yangın esnasında dikkat edilmesi ve nelerin yapılması gerektiği konusunda verilen eğitimin ardından, Battalgazi Belediye bahçesinde yangın söndürme uygulaması yapıldı.


Battalgazi Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Temel Yangın Eğitimi’ faaliyeti, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


’Temel Yangın Eğitimi’ programına, belediye çalışanları katıldı. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Seyfullah Soylu, yangın anında nelerin yapılması gerektiği konusunda belediye çalışanlarını bilgilendirdi.


Soylu, yangın esnasında panik olmamak gerektiğini belirterek, “Özellikle şunu ifade edeyim, acil durum ekipleri diye bahsetmiş olduğumuz söndürme, kurtarma,koruma ve ilk yardım ekipleri olarak karşınıza çıkan birimler var.Söndürme ekipleri,yangın söndürme cihazlarını çok iyi kullanan, ayda bir defa periyodik kontrollerini yapan ve yangına ilk müdahaleyi sağlayan arkadaşlarımız. Kurtarma ekiplerimiz,ilk önce, içeride önce canlıyı, yoksa kıymetli evrakları kurtarmamız gerekiyor. Koruma ekibimiz,yangının bulunduğu ortamdan başka bir ortama sıçramasını engelleyen, kargaşayı engelleyen ve çıkışları ve araçları düzenleyen birimimiz” diyerek, yangın esnasında yapılması gerekenler konusunda detaylı bilgiler verdi.


Soylu’nun yaptığı konuşmanın ardından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde yangın söndürme uygulaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
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