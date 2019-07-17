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Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında olağanüstü toplandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:35
Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, gündem ile ilgili maddeler görüşülerek karara bağlandı.


Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında, Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda olağanüstü toplanarak, gündemdeki maddeleri görüştü. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda ilk olarak, Arslantepe Temizlik ve Ticaret Limited Şirketi’nin Battalgazi Belediyesi’ne devri görüşüldü. Gündem maddesi, yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi.


AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin 6 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı’na Battalgazi Belediyesi adına katılım sağlayacak belediye temsilcisinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi toplantıda görüşülürken, gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda daha sonra, Battalgazi Belediyesince temizlik hizmetleri alım ihalesi kapsamında kullanılan araçların satın alınması, iş ve işlemleri yürütmek üzere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesi, yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündem maddesi olan Battalgazi Belediyesince temizlik hizmetleri alım ihalesi kapsamında kullanılan araçların satın alınması için İller Bankası A.Ş’den 10 milyon TL kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi konusunu görüştü. Gündem maddesi, yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak, Battalgazi Belediyesince temizlik hizmetleri alım ihalesi kapsamında kullanılan araçların satın alınması için kamu ve özel bankalardan borçlanma yolu ile 10 milyon TL kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesini görüştü. Gündem maddesi, yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını ise, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:35
  1. doğa

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