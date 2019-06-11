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Battalgazi Belediye Meclisi, haziran toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

11 Haziran 2019 Salı 16:52
Battalgazi Belediye Meclisi, haziran toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında yapılan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.


Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in il dışında olması nedeniyle Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval’ın başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yaptı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan Meclis Toplantısı’nda ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu’na havale edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da oy birliği ile kabul edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, imar ile ilgili gündem maddelerinin ardından Arslantepe arkeolojik sit alanı içerisinde kamu yararı görüşü alınması ile ilgili gündem maddesini görüştü. Gündem maddesi, yapılan görüşme ve oylamanın ardından oybirliği ile kabul edildi.


Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne, Battalgazi Koruma Amaçlı İmar Planını onaylama yetkisi verilmesi ile ilgili gündem maddesini de görüştü. Gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak kadro derece değişikliği konusunu görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:52
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